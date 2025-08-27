ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
A honvédség egyik új Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádja a Dunán, a Megyeri híd előtt az átadás napján, 2025. augusztus 27-én. A SOC-R hajók képesek különleges műveleti csoportok vízi környezetben való kijuttatására és kiemelésére, akár tűz alatt is. Alkalmasak továbbá közvetlen tűztámogatásra, felderítési és hírszerzési feladatokra, utánpótlás és egészségügyi ellátmány célba juttatására, sebesültek evakuálására is.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Rég várt, ütős járművekkel erősít a honvédség – képek

Infostart / MTI

Egyedülálló új képességgel bővül Magyarország hadereje – jelentette be a honvédelmi miniszter a Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán szerdán Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a folyami naszádok beszerzése „régen várt, nagyon fontos képesség megjelenését jelenti a Magyar Honvédségben, amely földön, vízen és levegőben is folyamatosan fejlődik”.

A miniszter hangsúlyozta: a laktanyák falai mögött „csendes forradalom van kibontakozóban”, hiszen nagyon nagy mértékű átalakuláson megy keresztül a Magyar Honvédség, a hadsereg egyre felszereltebb és képzettebb.

Hozzátette: az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és „modern, NATO-kompatibilis, nagy mértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélődik, illetve cserélődött már le.”

A miniszter példaként említette a modern helikopterflottát és légvédelmi eszközöket, az új gyalogsági Lynxeket, tüzérségi eszközöket, tankokat, majd megjegyezte: folyamatosak és sikeresek a toborzások, valamint az új képességek használatára felkészítő képzések is.

„Ma a haderő- és képességfejlesztés új mozaikja kerül a helyére” – jelentette ki. Úgy folytatta: ezek a hajók az amerikai bajtársaik közreműködésével és segítségével érkezhettek a különleges műveleti parancsnoksághoz.

Budapest, 2025. augusztus 27. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán az újpesti hadikikötőben 2025. augusztus 27-én. A SOC-R hajók képesek különleges műveleti csoportok vízi környezetben való kijuttatására és kiemelésére, akár tűz alatt is. Alkalmasak továbbá közvetlen tűztámogatásra, felderítési és hírszerzési feladatokra, utánpótlás és egészségügyi ellátmány célba juttatására, sebesültek evakuálására is. MTI/Máthé Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán az újpesti hadikikötőben 2025. augusztus 27-én. MTI/Máthé Zoltán

„Ezek a naszádok a legjobbak közé tartoznak, és a magyar különleges műveleti katonáink használják őket az amerikai erőkkel végrehajtott kiképzést követően” – magyarázta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország között nemcsak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak.

Kitért arra is, hogy Magyarország élen jár a katonai erejének növelésében, hiszen 2026 lesz a negyedik egymást követő év, amikor a védelmi költségvetése meghaladja a GDP két százalékát. Magyarország büszkén teljesíti ezt az elvárást – húzta alá.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese úgy fogalmazott: hazánk a folyók országa, ezért a folyami műveleti képesség elengedhetetlen a Magyar Honvédség számára.

Szavai szerint a SOC-R hajók beszerzése egyszerre jelképezi a transzatlanti szövetség erejét és a magyar céltudatosságot: hogy „földön, levegőben és vízen egyaránt korszerű, valódi harcértékkel bíró képességekkel lássuk el katonáinkat.”

Kijelentette: ezek a hajók nem pusztán technikai eszközök, szimbólumok is. „Szövetségünk és közös értékeink védelmének és a két nemzet katonái közötti testvériségnek a szimbólumai” – magyarázta.

Kajári Ferenc ismertette, hogy a SOC-R hajók képesek különleges műveleti csoportok vízi környezetben való kijuttatására és kiemelésére, akár tűz alatt is. Alkalmasak továbbá közvetlen tűztámogatásra, felderítési és hírszerzési feladatokra, utánpótlás és egészségügyi ellátmány célba juttatására, sebesültek evakuálására is – sorolta.

A honvédség új Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádjai a Dunán az átadás napján, 2025. augusztus 27-én. MTI/Máthé Zoltán
A honvédség új Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádjai a Dunán az átadás napján, 2025. augusztus 27-én. MTI/Máthé Zoltán

