New Yorkban egyeztet az amerikai–ukrán delegáció a Putyin–Zelenszkij csúcs előkészítéséről

Nagyon erős jelzésnek nevezte Steve Witkoff a Fox News televízió egyik műsorában, hogy New Yorkban tárgyal hamarosan az ukrán diplomatákkal. Hozzátette: "Minden nap beszélünk az oroszokkal". A különmegbízott szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök véget akar vetni a háborúnak. Megítélése szerint az ukrajnai konfliktus bár nagyon összetett, de Donald Trump amerikai elnök elhatározta, hogy megoldja azt.

Donald Trump korábban úgy gondolta, hogy az orosz-ukrán háború lezárása lesz a legkönnyebb feladat, amit az orosz elnökkel való személyes jó kapcsolatára alapozott, majd a hét elején, a Fehér Házban újságíróknak elismerte, hogy a konfliktus nagyon személyes a két fél részéről, óriási személyes az ellenszen a két államfő, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin részéről.

Volodimir Zelenszkij hétfőn Kijevben, miután Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is egyeztetet azt mondta, hogy a hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét.