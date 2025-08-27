ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Jair Bolsonaro, Brazils former president, speaks to members of the media after testifying at the Federal Police station in Brasilia, Brazil, on Thursday, June 5, 2025. A Brazilian Supreme Court justice has authorized the federal police to investigate one of the sons of former President Jair Bolsonaro over allegations that he sought to intimidate members of the court while in the US. Photographer: Ton Molina/Bloomberg via Getty Images
Fennáll a szökés veszélye, elrendelték Bolsonaro 24 órás megfigyelését

Egy legfelsőbb bírósági bíró döntése szerint Jair Bolsonarót folyamatos rendőri megfigyelés alatt kell tartani, hogy megakadályozzák a volt brazil elnök szökését napokkal ügyének tárgyalása előtt, aminek a során akár több mint 40 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

A volt elnök július közepe óta elektronikus nyomkövető bokapántot visel, és augusztus eleje óta házi őrizetben van. A múlt hét elején a főügyész azt kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy szigorítsák meg a 70 éves politikus megfigyelését, miután mobiltelefonján a szövetségi rendőrség egy olyan, még 2024-ben kelt dokumentumot talált, amely szerint a volt elnök politikai menedékjogot kér Argentínától.

Alexandre de Moraes bíró kedden úgy döntött, hogy fennáll a szökés veszélye, ezért elrendelte Bolsonaro házának 24 órás rendőrségi megfigyelését. Bolsonarót azzal vádolják, hogy "a demokratikus jogrend megdöntésére" törekedett azzal, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Az amerikai külügyminisztérium elítélte a házi őrizet elrendelését. Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok még magasabb vámokat vethet ki a brazil importtermékekre.

Két és fél éve, 2023. január 8-án, nem sokkal Lula da Silva hivatalba lépése után Bolsonaro támogatói megrohamozták a kongresszust, a legfelsőbb bíróságot és az elnöki palotát Brazíliavárosban.

Külföld    Fennáll a szökés veszélye, elrendelték Bolsonaro 24 órás megfigyelését

