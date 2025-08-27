Fennáll a szökés veszélye, elrendelték Bolsonaro 24 órás megfigyelését

A volt elnök július közepe óta elektronikus nyomkövető bokapántot visel, és augusztus eleje óta házi őrizetben van. A múlt hét elején a főügyész azt kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy szigorítsák meg a 70 éves politikus megfigyelését, miután mobiltelefonján a szövetségi rendőrség egy olyan, még 2024-ben kelt dokumentumot talált, amely szerint a volt elnök politikai menedékjogot kér Argentínától.

Alexandre de Moraes bíró kedden úgy döntött, hogy fennáll a szökés veszélye, ezért elrendelte Bolsonaro házának 24 órás rendőrségi megfigyelését. Bolsonarót azzal vádolják, hogy "a demokratikus jogrend megdöntésére" törekedett azzal, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Az amerikai külügyminisztérium elítélte a házi őrizet elrendelését. Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok még magasabb vámokat vethet ki a brazil importtermékekre.

Két és fél éve, 2023. január 8-án, nem sokkal Lula da Silva hivatalba lépése után Bolsonaro támogatói megrohamozták a kongresszust, a legfelsőbb bíróságot és az elnöki palotát Brazíliavárosban.