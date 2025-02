Újabb 96 milliárd forintot kapnak a kórházak adósságaik törlesztésére - a nap hírei

Újabb 96 milliárd forintot kapnak a kórházak adósságaik törlesztésére. A tegnap este megjelent kormányrendelet szerint a tartozások évközi rendezésének célja az egészségügyi szolgáltatók fizetőképességének fenntartása.

Azonnali hatállyal leállította Paks II. építését az Atomenergia Hivatal, miután beomlott az ötös blokk munkagödrének déli fala – írja a Portfolio. A lap úgy tudja, hogy a déli fal érintett részén korábban már elvégezték a talajszilárdítási munkálatokat, azaz cementes, szilárdított anyag omlott le.

Erős évre számít az idén a magyar gazdaságban a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban elmondta, már készül egy gazdasági megállapodás az új amerikai kormány és Magyarország között, így új amerikai befektetések érkezhetnek. A kormányfő beszélt arról is, hogy 2025-nek a kisvállalkozók támogatásáról kell szólnia, majd megerősítette, megmarad a 13. havi nyugdíj. Szólt arról is, hogy mintegy 600 ezer nyugdíjas számára jelenthet lehetőséget a rájuk is kiterjesztett vidéki otthonfelújítási program.

Az állami szerepvállalást is elengedhetetlennek tartja Rákosrendező fejlesztéséhez a főpolgármester. Karácsony Gergely erről a témában rendezett konferencián beszélt. Úgy vélte, a területen található vasúti infrastruktúra megújításához a kormány hozzájárulása is szükséges, utalva ezzel az államközi szerződésében található 300 milliárd forintos fejlesztésre.

Elfogadta az illetékes fővárosi bizottság azt, hogy milyen pályázat révén válasszák ki a budapesti cégek élére a vezetőket. Az elbírálásában két testület vesz részt: az egyiket egy tiszás képviselő, a másikat Vitézy Dávid vezeti.

Alacsonyabbak voltak januárban a magyarországi üzemanyagárak a környező országok átlagánál a KSH szerint. A 95-ös benzin átlagára januárban 635 forint volt itthon, ami 3 forinttal kedvezőbb a szomszédos országok 638 forintos átlagánál. A dízel üzemanyag esetén a januári átlagár 653 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a környező országokban.

Újabb pályázati felhívást hirdet a kertészeti termelés fejlesztésére az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető bejelentette: a 25 milliárd forint keretösszegű pályázatra a támogatási kérelmek benyújtása 2025. április 2-ától lehetséges

Február 20-ig lehet jelentkezni a középiskolákba. Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását.

Három V. kerületi rendőr ellen indult fegyelmi eljárás a Budapesten megölt japán nő ügyében, mert elmaradt a nyomozás az asszony bejelentése után – írja a Blikk a BRFK közlése nyomán. A gyanú szerint január 29-én a most Hollandiában élő férj megölte a nőt, aki lakástűzben vesztette az életét. A férfit őrizetbe vették, lakásában talált fegyvereit lefoglalták.

Megerősítette változatlan stabil kilátással az Európai Unió lehetséges legjobb, "AAA" szintű hosszú távú besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a döntést, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek az EU pénzügyi megsegítése mellett szükség esetén.

Horvátországban 70 árucikkre lépett életbe árstop. A kormány a szabálytalanul eljáró boltokat is súlyosabban bünteti. A 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben az ársapkás termékek számára külön részleget kell biztosítani.

A nyugat-balkáni országokban ismét bojkottot hirdettek a magas árakat alkalmazó boltok ellen. Szerbiában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában úgy vélik: a nagy cégek egyezséget kötöttek a magas árak érvényesítéséről.

Meghaladta a 6 milliárd eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által Ukrajnának nyújtott támogatások értéke. A londoni pénzintézet tájékoztatása szerint a háború kezdete óta az EBRD több mint 6,2 milliárd euró értékű finanszírozást folyósított ukrajnai programokra.

Szankciókat vezet be az Egyesült Államok a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben az Izrael ellen folytatott eljárások miatt. A testület elítélte az ellene hozott intézkedéseket mert az szerinte sérti a független és pártatlan, az igazságszolgáltatás érdekében kifejtett munkát. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a szankciók visszavonását kérte.

Az amerikai elnök szerint az elavult számítógépes rendszer okozta múlt héten az utasszállító repülőgép és a katonai helikopter balesetét Washington közelében. Donald Trump ezért egy új számítógépes rendszer kiépítésére tett ígéretet a légi irányítás számára.

Lelőttek egy férfit egy újabb brüsszeli lövöldözésben. Feltehetően rivális drogkereskedő bandák összecsapásához köthető az újabb eset a belga főváros Anderlecht negyedében. Az elhunyt férfi személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

Olaszországnak több mint ezer négyzetkilométernyi területet kell megtisztítania a mérgező hulladéktól az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szerint. A Nápoly és Caserta közötti térségben elásott mérgező ipari hulladék több mint 3 millió lakos egészségét veszélyezteti.

Iskolai mobiltilalom lépett életbe Brazíliában. A törvény értelmében a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat az iskolában, még a folyosókon, szünetben sem.

Hollandia csaknem 6 millió eurós kártérítést fizethet Romániának az asseni Drents Múzeumból január végén ellopott dák műkincsek után, ha azokat nem sikerül megtalálni. Ha a műtárgyak sérülten kerülnek elő, Hollandia az emiatt felmerülő költségeket is megfizeti.