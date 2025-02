Új rangsor készült a gimnáziumokról – mutatjuk a listát és az érdekességeket is

A Mathias Corvinus Collegium az Oktatási Hivatallal együttműködésben elkészítette Magyarország új gimnáziumi 100-as rangsorát, amelyet a Mandiner február 6-i számában tettek közé. A minden eddiginél frissebb adatokon alapuló, átfogó gimnáziumi rangsor összeállításakor 400 iskolának az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, amely alapján kialakult az érintett gimnáziumok sorrendje.

Constantinovits Milán, a Mathias Corvinus Collegium szakmai igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy igyekeztek a többi gimnáziumi rangsornál teljesebb képet kialakítani, ezért a rangsor készítésekor három nagy témakörre fókuszáltak oktatáskutatókkal, az Oktatási Hivatal szakembereivel egyeztetve: a gimnázium keresettsége, ismertsége, az ott folyó munka eredményessége és a tehetséggondozás mértéke alapján rangsoroltak. Ezeken a faktorokon belül összese hét szempontok vettek figyelembe:

a gimnáziumi tanulók és iskoláik felsőoktatási felvételi eredményeit

a tizedik évfolyamos gimnáziumi tanulók matematika- és szövegértés-kompetenciamérési eredményeinek átlagát

a gimnáziumi tanulók összes közép- és emelt szintű érettségivizsga-eredményének átlagát

a gimnáziumi emelt szintű érettségi vizsgák számának arányát

a gimnáziumi felvételihez első helyen írt középiskolai központi eredményeket

a gimnáziumokba első helyen jelentkezők arányát

a gimnáziumokban az OKTV-döntős tanulók számát

"Ez a hét eredmény alapján skáláztunk, és rangsoroltuk az első száz intézményt. Érdekesség, hogy a száz legjobb gimnázium közül 42 Budapesten található, tehát elég erőteljesen főváros központú lett a legjobb iskolák listája" – mondta Constantinovits Milán.

Az első tíz legjobb gimnázium:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – 609,4 pont ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest – 543,8 pont Lovassy László Gimnázium, Veszprém – 538,4 pont Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – 537,2 pont Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest – 532 pont Eötvös József Gimnázium, Budapest – 525,6 pont ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest – 517,1 pont Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest – 505,4 pont Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola – 499,8 pont Szent István Gimnázium, Budapest – 498,3 pont

A Mathias Corvinus Collegium szakmai igazgatója kiemelte, hogy az első tíz közé nyolc fővárosi intézmény került be, köztük több olyan is, amely más gimnáziumi rangsorokban is az élen szoktak végezni, így az ELTE gyakorló gimnáziumai, a vidékiek közül pedig két jól ismert, nagy tradícióval rendelkező műhely, a veszprémi Lovassy László Gimnázium és a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola.

Arra is felhívta a figyelmet a szakmai igazgató, hogy elkészítették a húsz legkeresettebb gimnázium rangsorát is, ezt a jelentkezések alapján összesítették, és ott már jóval több vidéki iskola is megjelenik. "Különösen érdekes, hogy itt több egyházi iskolát is találunk, jóval többet, mint a legjobb húsz gimnázium között, ami azt mutatja egyfelől, hogy területi népszerűségben vannak olyan egyházi műhelyek, amelyek kiemelkedően keresettek" – mondta Constantinovits Milán, és megjegyezte, némi meglepetésre a lista élére a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium került, amelynek 12 éve a baptista egyház a fenntartója. A kiemelkedő műhelyek közé sorolták még a nagy tradíciókkal bíró szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumot is, amely a hetedik helyen található a legkeresettebb intézmények kategóriájában.

Az elkészült lista alapján Mathias Corvinus Collegium szakmai igazgatója szerint kirajzolódik az is, hogy mi tehet népszerűvé egy-egy képzőhelyet. Azt azonosították, hogy a gimnáziumi továbbtanulásban fontos faktor a szülői intenció, de ehhez kapcsolódnak a diákoknak a saját tapasztalatai, a továbbtanulási szándékai. Egy másik fontos faktorként említette, főleg a vidéki legjobb gimnáziumok esetében, hogy területi szinten melyik a legerősebb gimnázium. "Ezért van az, hogy az egyes vármegyék székhelyén általában egy-két olyan gimnázium emelkedik ki, amelyik tradicionálisan, hosszú évek óta rendkívül keresettnek mondható" – mondta az MCC szakmai igazgatója.

Azt is jelezte, hogy nem minden vármegyéből fért fel gimnázium az első százas listára: Nógrád, Tolna és Somogy vármegyét sem képviseli intézmény, viszont Pest megyéből 13 gimnázium is szerepel a rangsorban. Területi alapon kiemelkedik még Győr-Moson-Sopron vármegye, hat intézmény is felfért a 100-as listára.