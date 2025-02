Orbán Viktor: ez egy jó, erős év lesz

A 13. havi nyugdíj megtartása mellett a kormány kibővíti és a nyugdíjasok számára is elérhetővé teszi a vidéki otthonfelújítási programot. Hogy miért épp a nyugdíjasokat vonják be a támogatottak körében, Orbán Viktor kifejtette: két csoport van, amire a polgári nemzeti kormánynak pavlovi reflexei indulnak be, ha valami gond merül fel, vagy ha lehetőség van valami jó tenni: az egyik a gyerekesek, a másik a nyugdíjasok. A kormányfő kiemelte, az idősek nem öregnek számítanak, hanem a szüleinknek, nagyszüleinknek. „A mi fejünkben van az a gondolat, hogy az élet nem más, mint egy szövetség a valaha életek, a most élők és a majd megszületendők között, és ebben az idősek kulcsszerepet játszanak.” Amikor van gazdasági lehetőség, akkor a nyugdíjasok irányába bővíteni valamit, az egy természetes gondolat – tette hozzá. Bár a rezsivédelem minden nyugdíjasra kiterjed, az ő helyzetük sem könnyű, de a program kiterjesztésével lehetőségük lesz korszerűsíteni, modernizálni, sőt, ki is bővíthetik az otthonaikat. Erre eddig nem volt támogatás, mert amennyi pénz volt, azt a családokra irányította a kormány – jegyezte meg. „Most azonban úgy látjuk, hogy ez egy jó, erős év lesz, ezáltal meg tudunk nyitni olyan olyan lehetőségeket, amik korábban nem voltak” – húzta alá.

A kormányfő megfogalmazása szerint meglepő számokat látott, az 5000 ezer főnél kevesebb települések száma – amikre vonatkozik a vidéki otthonfelújítási program – 2900, miközben 3200 település található Magyarországon. Ez nagyjából 420 ezer nyugdíjas háztartást jelent, következésképp körülbelül 600 ezer ember számára teremt lehetőséget a támogatás igénylésére. Ha úgy döntenek, hogy élnek ezzel, akkor 3 millió forintot biztosít számukra a kormány, és további 3 millió forint hitel vehetnek fel, majd miután kifizetik a számlákat, 3 millió forint az állam megtérít számukra– magyarázta a miniszterelnök.

Ami a 13. havi nyugdíjakat illeti, Orbán Viktor nem érti, miért lett ebből politikai kérdés, és hogy miért zajlanak folyamatos csatározások körülötte, részben politikaik, nemzetköziek, részben szakmaiak. „Hiszen ha tudunk fizetni a 13. havi nyugdíjat, akkor halleluja, mindenki boldog, de nem ez történik.”

Szerinte a belpolitikai helyzet a legérdekesebb, ami azzal magyarázható, hogy a Gyurcsány-fél kormány elvette a 13. havi nyugdíjat. „Azt a javukra kell írnom, hogy mintha ők is vezették volna be a »történelmi idők előtt«, majd aztán elvették, mi pedig visszaadtuk” – jegyezte meg. Szerinte ma a bal- és a jobboldal közötti egyik vitának a kicsúcsosodó pontja, hogy ki mit tett, és mit nem a 13. havi nyugdíjért, ezért lett ez kényes téma.

„Ott van viszont még Brüsszel”, ami a kormányfő szerint egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe, amik először tanácsként jelennek meg, de aztán kötelezők lesznek belőle.

