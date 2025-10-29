ARÉNA - PODCASTOK
Burning candle and white calla on dark background with copy space. Sympathy card
Nyitókép: izzzy71/Getty Images

Meghalt Kassai Ilona

Infostart

Elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai-díjas színművész. A hírt fia, Ganxsta Zoli (Zana Zoltán) tette közzé.

„Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába.
Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében” – ezzel a sorokkal vett végső búcsút édesanyjától a művésznő fia, Ganxsta Zoli (Zana Zoltán) a Facebookon – írja a Pénzcentrum.

Kassai Ilona kiskorától primadonna akart lenni – drámai színésznő lett. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt mestere. 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára, azonban elhagyta a képzést rövid idő után.

1949-ben az Állami Bányász Színházba szerződött, majd 1951–től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak (a későbbi Állami Déryné Színháznak).

1976-tól az Arany János Színház művésznője volt. 1961-ben Jászai Mari-díjat, majd két év múlva a Kossuth-díjat is megkapta. Sokáig a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő volt, mivel a díj átvételekor még nem volt 35 éves. Szinkronszínészként is népszerű, sokat foglalkoztatott művész volt.

