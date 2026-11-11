ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.2
usd:
328.02
bux:
145680.13
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Európai Unió, az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségei (b-j) egyeztetnek, mielõtt megkezdõdik az ukrajnai háború befejezésének lehetõségeirõl folytatott amerikai, orosz és ukrán tárgyalás Abu-Dzabiban 2026. november 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Altaf Kadri

Tárgyalások Kijev és Moszkva között: igen távoliak még az álláspontok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Folytatódtak szerdán Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások Kijev és Moszkva között a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítések keretében – közölte az ukrán delegáció vezetője.

"Megkezdjük a tárgyalások második napját" – írta Rusztem Umerov a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a nap háromoldalú találkozóval kezdődik az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Ezt követően különmegbeszélést tartunk európai partnereinkkel.

Kijev egyebek között azt szeretné elérni, hogy az ellenségeskedés az európai biztonsági rendszer jövőjéről szóló bármilyen tárgyalás megkezdése fejeződjön be – közölte az AFP francia hírügynökséggel a tárgyalásokon részt vevő ukrán delegáció egyik tagja.

„Mi azt mondjuk, hogy a jövőbeli biztonsági rendszerről akkor kell tárgyalni, ha a harcok véget értek, és az Ukrajna számára szükséges biztonsági garanciák már érvényben vannak, míg az oroszok éppen az ellenkezőjét állítják” – fogalmazott a névtelenséget kérő forrás.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Tárgyalások Kijev és Moszkva között: igen távoliak még az álláspontok

ukrajna

abu-dzabi

tárgyalások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban – közölte a törvényszék sajtóosztálya.
 

Magyar Péter így reagált arra, hogy bíróság elé viszik Orbán Áront

VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Eséssel zártak kedden az amerikai tőzsdék, miután a vártnál magasabb októberi infláció növelte egy decemberi Fed-kamatemelés esélyét. Szerda reggel a CoreWeave erős gyorsjelentése adott lendületet az ázsiai technológiai részvényeknek, és az európai piacokon is kedvező hangulat látszik. Itthon az OTP került a figyelem középpontjába, miután a bank a vártnál magasabb, 355 milliárd forintos adózott eredményről számolt be a harmadik negyedévben - az árfolyam pluszban van a jelentés után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét

Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét

Globális költségcsökkentési programjának részeként több száz központi munkahelyet szüntet meg brit leányvállalatánál az Aldi.

BBC
Business Sport Travel Science
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 13:44
Akkora vihar közelít, hogy bezárták az iskolákat Portugáliában
2026. november 11. 13:00
Riadót fújtak a balti államokban drónberepülések miatt
×
×