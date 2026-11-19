A szervezetek az MTI-nek csütörtökön küldött közleményük szerint azt kérik, hogy a kormány a hulladékgazdálkodási rendszer nyáron megkezdett felülvizsgálatára tekintettel mérsékelje a díjakat, és erről november 30-ig hirdesse ki a döntést. A további díjak meghatározását alapos jogi, működési és költséghatékonysági vizsgálatokhoz kötnék, az érintett szereplők bevonásával.

Álláspontjuk szerint a 2023-ban bevezetett koncessziós hulladékgazdálkodási modellben Európa egyik legdrágább kiterjesztett gyártói felelősségi rendszere működik Magyarországon. Az indokolatlanul magasnak tartott díjak rontják a hazai gyártók versenyképességét, és az élelmiszerek, italok, valamint háztartási cikkek fogyasztói árában is megjelennek - írták.

Kiemelték, hogy az uniós szabályok alapján az EPR- és DRS-díjak csak a forgalomba hozott termékekből és csomagolásokból keletkező hulladék elkülönített gyűjtésének és hasznosításra való előkészítésének valós, indokolt költségeit fedezhetnék. A szervezetek ezért a hatékony működés költségeihez igazodó, érdemi díjcsökkentést sürgetnek, amely szerintük a fogyasztói árak mérséklését is segítené.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a jövő évi díjakat november 30-ig kell kihirdetni; ennek elmaradásakor azok automatikusan a 2027-re tervezett infláció mértékével emelkednek. Közlésük szerint ezt a többletterhet a vállalkozások a jelenlegi gazdasági környezetben már nem tudják kigazdálkodni.

A szakmai szervezetek üdvözölték a koncessziós rendszer felülvizsgálatát és átalakítását.

Azt várják, hogy ennek eredményeként átláthatóvá válnak a díjak mögötti költségek, és az európai követelményeknek megfelelő, a célértékeket teljesítő hulladékgazdálkodás jön létre. Szerintük azonban már a felülvizsgálat idején is indokolt a díjak csökkentése.

A közleményt

a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség,

a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége,

az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés,

a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség,

a Magyar Édességgyártók Szövetsége,

a Magyar Húsiparosok Szövetsége,

a Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség, a Magyar Márkaszövetség,

a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség,

a Magyar Sörgyártók Szövetsége,

a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács,

a Növényi Alapú Élelmiszereket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége,

a Nyomda- és Papíripari Szövetség,

az Országos Kereskedelmi Szövetség,

a Pálinka Nemzeti Tanács, valamint

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

írta alá.