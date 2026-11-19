A rendelet differenciált szabályozást vezet be.

A Várnegyed területén a december 31-ig nyilvántartásba vett magán- és egyéb szálláshelyek 2027. december 31-ig még folytathatják tevékenységüket. Az átmeneti időszak után teljes tilalom lép életbe.

A Várnegyeden kívüli területeken a rendelet különbséget tesz a társasház jellegű és az azokon kívüli szálláshelyek között.

A társasház jellegű épületek esetében a rendelet ugyancsak átmeneti időszakot biztosít a december 31-ig nyilvántartásba vett szálláshelyek számára, a szolgáltatás 2027. december 31-ig társasházi hozzájárulás igazolása nélkül is folytatható. Ezt követően, 2028. január elsejétől társasházi hozzájárulásra lesz szükség. A szabályozás nem kizárólag a társasházakra, hanem a lakásszövetkezeti házakra, valamint a társasházzá nem alakított, legalább három lakást magában foglaló, közös tulajdonban álló lakóépületekre is kiterjed.

A nem társasház jellegű épületekben található szálláshelyek esetében a rendelet lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység egész éven át történő folytatását.

Az előírások betartását a jegyző ellenőrzi, szabályszegés esetén bírságot szabhat ki és elrendelheti a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását is. A bírság legmagasabb összegét magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forintban, jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forintban állapítja meg a rendelet.

A kerületben 420 nyilvántartott magán- és egyéb szálláshely működik, ebből 19 a Várnegyedben – olvasható az előzetes hatásvizsgálatban.

A rendelet 2027. január elsején lép hatályba.