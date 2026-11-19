A november 20-án módosuló fogyasztói hitelről szóló törvénnyel a pénzügyi ügyfelek tudatos döntéseit támogató szabályok lépnek hatályba. Ezek főszabály szerint az ezután megkötött hitelszerződésekre lesznek érvényesek.

Kiemelték, hogy évi 500 ezer forintra nő (az eddigi 200 ezerről) a fogyasztási hitelek, például: személyi kölcsön, áruhitel, autóhitel díjmentes előtörlesztésének lehetősége. Ezt nem naptári évente, hanem az előző előtörlesztéstől számítják, illetve a jelzáloghitelekre (lakáshitelek, szabad felhasználású jelzálogfedezetű kölcsönök) nem vonatkozik.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a jogszabály hatálya alá tartozó halasztott fizetési lehetőséget („vásárolj most, fizess később”, BNPL) kínáló termékértékesítőknek vagy szolgáltatóknak regisztrálniuk kell tevékenységüket az MNB-nél, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a hírközlési hatóságnál (NMHH). Ez alól kivételek azon mikro-, kis- vagy középvállalkozások, amelyek kiegészítő jelleggel járnak el hitelezőként az általuk kínált termékek, szolgáltatások megvásárlásához halasztott fizetés formájában (kamatmentesen) nyújtva hitelt úgy, hogy a késedelemnél felszámított késedelmi kamat nem haladja meg a jegybanki alapkamat mértékét.

Az MNB közleményében hangsúlyozta, a törvény megtiltja, hogy a hitelezők a fogyasztók előzetes hozzájárulása nélkül hitelkártyát, folyószámlahitelt, a már meglévőkre nagyobb hitelkereteket, illetve egyoldalú hiteltúllépési lehetőséget nyújtsanak számukra. Ha egy elküldött hitelajánlatra a fogyasztó nem reagál, az nem tekinthető a beleegyezésének – mutatott rá a jegybank.

A túlzott eladósodás megakadályozása érdekében tilossá válik azt hirdetni, hogy a hitelfelvétel javítaná a fogyasztó pénzügyi helyzetét, emelné életszínvonalát vagy, hogy a hitellel árkedvezmény lenne elérhető. Fel kell tüntetni viszont, hogy a hitelfelvétel nem ingyenes. Főszabály szerint a fogyasztói hitelekről szóló – a törvényben megjelölt – alapvető információknak egy mobiltelefon képernyőjén is el kell férniük, ha digitális úton reklámozzák a terméket.

A szerződéskötés előtti első lépcsőben a hitel alapvető jellemzőiről (például: futamidő, kamat, költségek, előtörlesztés, elállás, nemteljesítés következményei) általánosan kell tájékoztatni a fogyasztókat. A második, a szerződés megkötése előtt megfelelő időben nyújtandó részletes tájékoztatást már a fogyasztó egyedi igényei alapján kell összeállítani.

Ha utóbbi információkat csak a szerződéskötés előtt 1 napon belül kapja meg a fogyasztó, akkor a hitelezőnek 1-7 napon belül írásos emlékeztetőt kell küldenie neki az elállás lehetőségeiről. Ha a fogyasztó nem kapta kézhez a szerződési feltételeket és az arról, illetve az elállásról szóló tájékoztatást, akkor legkésőbb a szerződés megkötését követő 12 hónap és 14 nap elteltéig bármikor ingyenesen elállhat a hitelszerződéstől.

A felelős hitelfelvétel támogatása és a túlzott eladósodottság megelőzése érdekében a törvény azt is biztosítja a fogyasztók részére, hogy amennyiben a hitelbírálatot például mesterséges intelligencia végezte, a fogyasztó kérheti az elutasítás emberi felülvizsgálatát. Ha pedig egy fogyasztó nem tudja visszafizetni folyószámla-hitelkeretét, akkor a hitelezőnek 12 havi díjmentes fizetési lehetőséget kell biztosítania számára a végrehajtási eljárás megindítása előtt – ismertette közleményében az MNB.