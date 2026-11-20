A támogatásból költségmegosztókat és szabályozható radiátorszelepeket szerelhetnek fel, vissza nem térítendő forrásból. A tárca közleménye szerint a többletforrással minden érvényesen pályázó lakóközösség megvalósíthatja az energiatakarékos beruházásokat.

Számításuk szerint több mint 1400 társasházban mintegy 180 ezer lakó fizetheti tényleges fogyasztása alapján számláit és fűtheti szabályozható radiátorokkal otthonát.

A programban eddig 1171 lakóközösségnek ítéltek meg összesen 9,1 milliárd forint támogatást.

„Sokan igénybe tudták venni a kedvezményes pályázatot, azonban elég hamar kimerült a keret, így lemaradtak többen a lehetőségről. Most újra lesz lehetőség pályázni, de egy kicsit későn jelent meg a felhívás, a fűtési szezon már megkezdődött” – véleményezte az InfoRádióban az intézkedést a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Bék Ágnes ugyanakkor felidézte, hogy az ígéret szerint meg fogják hosszabbítani a határidőt 2027. szeptember 15-ig, amiről szélesebb körben kéne értesíteni a társasházakat.

Energiamegtakarítás, kényelmesebb leolvasás

A program keretében 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást adnak a költségmegosztók és a szabályozható radiátorszelepek felszerelésére. Az egyesület elnöke szerint vannak, akiknek a négyzetméter alapú fűtési díj fizetése kedvezőbb, viszont ha felszerelik a mérőket, energiamegtakarítást jelent: mindenki annyit fizet, amennyit használ.

„Ez a villanyórák esetében természetes, most mégis van, aki tiltakozik annak ellenére, hogy az új rendszerben a tulajdonosok igény szerint szabályozhatják a hőmérsékletet.

A távleolvasási rendszer is kényelmesebb, nem kell otthon lenni és várni a leolvasást,

hanem automatikusan el tudja végezni a szolgáltató” – sorolta Bék Ágnes.

A program eddig több mint 1100 lakóközösséget érintett, mostani emeléssel pedig már több mint 1400 társasházban valósulhatnak meg a fejlesztések. Az érdekképviselet elnöke emlékeztetett, hogy a lakótelepeken eddig is távfűtéses rendszer működött, ezeknél csak az órákat kell lecserélni.

„Azonban vannak olyan házközponti fűtéssel rendelkező társasházak, amelyeknél nem volt felszerelve a mérő, és a lakásokban is szükséges építési, szerelési munkát végezni, emiatt többen tartózkodtak a folyamattól” – magyarázta, hozzátéve, hogy egyes házakban az egytöves fűtési rendszereket kell átalakítani, ami jelentős költséget jelent. Ezek a házak gazdasági elemzéssel felmérhetik, hogy megéri-e az átalakítást elvégezni – ismertette a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke.

Az interjút Pintér Dániel készítette.