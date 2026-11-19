Hét vezetőt váltottak le egy nap alatt a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál (NAV) – írta csütörtökön a hvg.hu, amelynek információit a hivatal is megerősítette.

A cikk szerint a leváltott vezetők között van Lakos Lambert István, a NAV informatikai elnökhelyettese, Polcz Attila, a Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság vezetője és Czöndör Szabolcs, az adószakmai innovációs főosztály vezetője.

Rajtuk kívül további három főosztályvezető vezető megbízatását is visszavonták: Bognár Andrea (Tervezési és Elemzési Főosztály), Pásztor Krisztina (Ellenőrzési Kapcsolattartó és Információhasznosítási Főosztály) és Garamszegi Zsolt (Informatikai Felügyeleti Főosztály). A hetedik leváltott vezető Kazsuk Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgató.

A portál emlékeztetett arra, hogy több mint egy hónapja, október közepén mentették fel pozíciójából Szalavics Mariannt, az adóhatóság erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesét.

Kármán András pénzügyminiszter augusztus végén nevezte ki a NAV új elnökét, Rózsáné Sádt Mónikát.