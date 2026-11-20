Az iskolából nyolcszáz gyereket küldtek haza, az épületet bezárták. Az uszodát is kiürítették, onnan hatvanheten távoztak.
A Hársfa utcában a törökbálinti hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett derítették fel a helyzetet, a területet lezárták.
Az iskolából nyolcszáz gyereket küldtek haza, az épületet bezárták. Az uszodát is kiürítették, onnan hatvanheten távoztak.
A Hársfa utcában a törökbálinti hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett derítették fel a helyzetet, a területet lezárták.
A 2026/2027-es télre vonatkozó legfrissebb havazási előrejelzések alapján a Severe Weather időjárási blog elemzése szerint az Egyesült Államok nagy részén a korábban vártnál több havat jeleznek, míg Kanada déli részein és Európa túlnyomó többségén továbbra is az átlagosnál gyengébb hószezonra kell számítani. Az idei téli időjárás fő alakítója a Csendes-óceán térségében kialakult, rendkívül erős El Niño-jelenség lesz.
Jövőre átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások villamosenergia-rendszerhasználati díjai.
The bloc wants its students to be charged the same tuition as British students - and has given the UK six months to agree or negotiate an alternative.