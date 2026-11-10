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Amerikai, orosz és ukrán zászlók egy repedezett falon.
Nyitókép: Getty Images/Vlad Yushinov

Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

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ELŐZMÉNYEK

A kiszivárgott információk alapján az orosz és az ukrán fél is engedhet a korábban megszabott feltételeiből a háború lezárása érdekében.

Kedden tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban Ukrajna és Oroszország között az Egyesült Államok közvetítésével, és egy magas rangú amerikai tisztviselő által kiszivárogtatott információk szerint mindkét háborúban álló ország hajlandó engedni a korábbi feltételeiből – írja az Euronews híradása nyomán a hvg.hu.

Ha valóban közeledik a felek álláspontja, az jelentős eredménynek számítana, lévén eddig minden tárgyalás eredménytelen volt, senki sem engedett a maga követeléseiből. Az európai hírportál forrásai arról nem közöltek konkrét információk, hogy a területi követelésekkel vagy a háború utáni békét garantáló szabályozásokkal kapcsolatban lettek-e rugalmasabbak a felek.

Oroszország ragaszkodott hozzá, hogy megtartsa az ellenőrzést a Krím félsziget, Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megye felett, míg Ukrajna teljes egészében elutasította ezeket a követeléseket. Kijev prioritásai közé a harcok minél gyorsabb befejezése mellett a háború utáni biztonsági garanciák rögzítése, a gazdasági élet újraindítása és humanitárius intézkedések bevezetése tartozik.

Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy Ulrajna területi változásokkal léphetne ki a háborúból, pontos információkat azonban nem közölt. Volodimir Zelenszkij a tárgyalások előtt az X közösségi oldalon közzétett posztjában azt írja, hogy Ukrajna javaslatot fog tenni egy háromoldalú találkozóra az érintett országok vezetőivel, annak érdekében, hogy véget érjen a háború.

Washington szerint európai képviselőkre is szükség van a tárgyalásokon, így többek között Franciaországból, Németországból és az Európai Bizottságból is érkeztek küldöttek a találkozóra.

Egyes sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok és Oroszország olyan biztonsági garanciákról is tárgyalt, ami, hasonlóan a NATO 4. és 5. cikkelyéhez, a biztonsági fenyegetéseket és a kollektív védelmet tárgyalja. Az USA képviselője említette továbbá a NATO–Oroszország-tanács újbóli létrehozását, amelynek működését 2022-ben függesztették fel. A kezdeményezés alapján, amennyiben Oroszország megsérti a tűzszünetet, úgy az összes korábbi korlátozás és szankció újra életbe lépne.

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Kezdőlap    Külföld    Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

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Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

A kiszivárgott információk alapján az orosz és az ukrán fél is engedhet a korábban megszabott feltételeiből a háború lezárása érdekében.
 

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