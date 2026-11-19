Új szolgáltatás a MÁV-tól csütörtöktől, a MÁVPlusz app most már értesítést vagy e-mailt is küld az utazás fontos történéseiről. – vette észre a HVG.hu Vitézy Dávid szakminiszter Facebook-oldalán.

Ez az újítás abban jelent majd könnyebbséget, hogy nem az utasnak kell keresgélnie, hogy egy adott vonalon adott pillanatban minden rendben van-e, hanem ezt magától küldi a rendszer.

A MÁVPlusz a viszonylati jegyet vásárló utasokat értesíti a vágányszámról, a busz kocsiállásáról és a várható késésről is.

Amennyiben az adott járat több mint 20 percet késik vagy rendkívüli esemény történik, az alkalmazás automatikusan üzenetet küld az érintett utasoknak. A rendszer akkor is szól, ha az utas a késés miatt jogosulttá válik a kompenzációra.

Amennyiben egy üzenettel kapcsolatos új információ van, az adott üzenetre kattintva ezek maguktól befrissülnek.

A MÁVPlusz az elmúlt napokban hasznos új fizetési módszerrel is bővült.