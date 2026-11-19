A műhelyben mintegy 160 személykocsi karbantartását végzik, köztük a Keleti pályaudvarról induló InterCity- és nemzetközi vonatok kocsijaiét, valamint háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsikét. Hegyi Zsolt elmondta, hogy a műemléki épületben működő, korszerűtlen javítócsarnok faszerkezetű tetőszerkezete elkorhadt, ezért a további munkavégzés veszélyeztetné az ott dolgozók testi épségét.

A vezérigazgató tájékoztatása szerint a MÁV munkatársai már dolgoznak a karbantartási feladatok átszervezésén, valamint azon, hogy a csarnok egy részét valamilyen ideiglenes megoldással mielőbb ismét használatba vehessék. A teljes helyreállítás azonban évekig tarthat, és több milliárd forintos költséggel járhat.

A vasúttársaság ezért azt is megvizsgálja, hogy hosszabb távon valóban a belvárosban van-e a legjobb helyen a járműjavítás, vagy célszerűbb lenne egy új, korszerűbb létesítményt kialakítani a főváros külső részén.