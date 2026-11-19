A PSV Eindhovenhez való esetleges igazolásáról szóló pletykák felerősödtek a válogatott szünet alatt – miután a játékos és felesége nyilatkoztak, a szurkolók reagáltak, a holland klub pedig ajánlatot tett a Napolinak.

A Napoli egyelőre elutasította az ajánlatot, de Aurelio De Laurentiis nem zárta ki a távozás lehetőségét, sőt, ellenajánlattal állt elő. Annak érdekében, hogy a belga középpályás januárban távozhasson – ami a klub számára a fizetéseken és bónuszokon való megtakarítást is jelentené –, az elnök viszonylag elérhető árat határozott meg, ami reálissá teheti a váltást.

A játékos felesége, Michelle Lacroix a belga NINA magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogy mennyire elégedetlenek nápolyi életükkel. A modell beszámolt a család mindennapi nehézségeiről, és elmondta, hogy férjével együtt vissza szeretnének térni Belgiumba, esetleg Hollandiába: „Egyre gyakrabban emlegetjük, hogy odaköltözünk. Minél hamarabb, annál jobb. Kevin nem boldog.”

A szavai gyorsan elterjedtek az interneten. Ezt követően maga De Bruyne is nyilatkozott a belga válogatott edzőtáborából. Amikor a jövőjéről és a PSV-vel kapcsolatos híresztelésekről kérdezték, a korábbi Manchester City-játékos így felelt: „Januárban a PSV-hez igazolni? Arra ébredtem, hogy rengetegen kerestek meg ezzel kapcsolatban. De most itt vagyok, és végzem a dolgomat. Ami a jövőt illeti, majd meglátjuk.”

A feleség nyilatkozata heves reakciókat váltott ki a Napoli szurkolóiból. Sokan élesen bírálták őt és a játékos családját, különösen a közösségi médiában, valamint rádiós és televíziós műsorokban.

Ebben a feszült légkörben Massimiliano Allegri két extra szabadnapot engedélyezett De Bruyne-nek – hivatalosan azért, hogy pihenhessen és regenerálódhasson a belga válogatottbeli kötelezettségei után. A szurkolók ezt a döntést is kritizálták, különösen mivel az a Napoli szezonjának egy rendkívül kényes időszakában született.