15 év után hamarosan újranyit a Dobó István-kilátó, amelynek saját kialakítása fokozott odafigyelést igényel – írja az EGERERDŐ Zrt. Facebook-bejegyzése nyomán a sokszinuvidek.24.hu.

A Nagy-Eged-hegyi kilátót 1962. október 14-én adták át. Közel 64 év egy kilátó életében jelentős idő, különösen annak fényében, hogy az építmény az elmúlt mintegy másfél évtizedben már nem fogadhatott látogatókat.

A cég közölte: az acéltorony biztonságos látogatásakor 6 fontos, több esetben kivételes szabályt szükséges betartani:

A kilátó mindenki számára saját felelősségére, rendeltetésszerűen használható. Egyszerre legfeljebb 8 fő tartózkodhat rajta. A többiek a kialakított pihenőfelületen várakozhatnak. Tíz év alatti gyermekeknek és tériszonyban szenvedőknek nem javasoljuk a feljutást. A 10-18 éves fiatalok kizárólag felnőtt felügyelettel használhatják. Viharos időben a kilátó és annak 5 méteres körzete tiltott terület. A kilátón és közvetlen környezetében minden tűzzel kapcsolatos tevékenység tilos.

A Nagy-Eged-hegyi Dobó István-kilátó munkaterületét 2026. július 21-én adták át a felújítást végző kivitelezőnek.

(A cikk nyitóképe illusztráció.)