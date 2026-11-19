A bejegyzés szerint a döntés által Magyarország is hozzájárul az európai védelmi készültség további erősítéséhez.

Közölték: Bíró-Nagy András, a Miniszterelnökség államtitkára – aki részt vett az Általános Ügyek Tanácsa brüsszeli ülésén – üdvözölte az uniós tanács döntését, ami 5,4 milliárd eurót hagy jóvá olyan projektekre, melyek – mint kiemelte – Magyarország védelmét és gazdasági fejlesztését is szolgálják.

A SAFE-tervből megvalósított fejlesztések szolgálják Magyarország biztonságát és gazdasági fejlődését, hiszen a védelmi célok mellett polgári felhasználásra is alkalmas infrastruktúrális fejlesztéseket tesznek lehetővé – tette hozzá az államtitkár.

Magyarország felülvizsgált, 5,4 milliárd eurós (közel 2000 milliárd forintos) SAFE-terve főként a haderőfejlesztési beszerzések felgyorsítását és a katonai mobilitási infrastruktúra kiépítését finanszírozza.

Magyarország 2025. november 29-én nyújtott be kérelmet pénzügyi támogatás iránt a SAFE-program keretében. 2026 októberében új kérelmet nyújtott be felülvizsgált terv kíséretében, amelyben az eredetileg számára elkülönített 16,2 milliárd eurós összeget 5,4 milliárd euróra csökkentette. Az Európai Bizottság október végén hagyta jóvá az uniós pénzügyi támogatás biztosítását hitel formájában Magyarország számára.

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében. A beszerzett eszközök legalább 65 százalékának az EU-ból, Ukrajnából vagy a kijelölt európai partnerországokból kell származnia.

A program lőszerek, a tüzérségi és szárazföldi rendszerek, drónok, a kibervédelem és a katonai mobilitás javítását, valamint lég- és rakétavédelmi rendszerek, a tengeri eszközök, valamint az űr- és mesterségesintelligencia-alapú képességek beszerzését finanszírozza.