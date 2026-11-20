Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Koszovóban fákat döntött ki, tetőket rongált meg a szél, több helyen fennakadások voltak a közlekedésben, és áramkimaradások is előfordultak.

Szerbiában különösen Újvidéken okozott jelentős károkat a vihar - közölte a Nova.rs hírportál. A csütörtök este nyolc óra körül feltámadó szél leszakította egy épület tetőszerkezetének egy részét, máshol szeméttároló konténereket sodort az úttestre, akadályozva a forgalmat. A belvárosban egy épület homlokzatán egy nagyméretű világító reklámfelirat betűje szakadt le részben, később a tűzoltók teljesen eltávolították.

A szerbiai Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet a legmagasabb, vörös fokozatú figyelmeztetést adta ki a Vajdaság egész területére, ahol óránként 80-110 kilométeres széllökésekre figyelmeztetett. A hatóságok SMS-ben is értesítették a lakosságot a veszélyes időjárásról.

Az Avaz.ba hírportál beszámolója szerint Bosznia-Hercegovina több térségében szintén jelentős károkat okozott a vihar. Gackóban csütörtök este hét óráig négyzetméterenként 80 liter csapadék hullott, a széllökések sebessége pedig elérte az óránkénti 76 kilométert. A lezúduló víz elöntötte az utcákat, és hordalékot sodort a főutakra. Banja Lukában és Dobojban fákat döntött ki a szél, több településen pedig megszakadt az áramszolgáltatás. Több településen áramkimaradásokról számoltak be.

Mostar térségében az esőzések földcsuszamlásokat és kőomlásokat idéztek elő, amelyek a Jablanica felé vezető M-17-es főút közlekedését is veszélyeztették. Az illetékes szolgálatok munkagépekkel dolgoztak az utak megtisztításán.

Montenegróban Kotor városában okozott jelentős károkat a vihar - jelentette a Vijesti.me hírportál. Az erős déli szél letépte az alapfokú bíróság épületének fémtetejét, amely a városon áthaladó főútra zuhant. A hatóságoknak több útszakaszon el kellett terelniük a forgalmat. A város különböző részein kidőlt fák rongáltak meg gépkocsikat, és épületek homlokzatai is megsérültek.

Észak-Macedóniában több fontos közúton is fennakadásokat okozott a vihar. A délnyugati szél sebessége helyenként meghaladta az óránkénti 80 kilométert. A Gosztivar és Kicsevo közötti úton kidőlt fák, egy leszakadt közlekedési lámpa és egy kidőlt közvilágítási oszlop akadályozta a forgalmat. A Szkopje és Tetovo közötti útszakaszokon szintén fákat döntött az úttestre a szél. A meteorológiai szolgálat péntek délelőttig erős szélre és további esőzésekre figyelmeztetett, az ország nyugati részén négyzetméterenként több mint 15 liter csapadékot jósoltak.

A Koha Ditore című pristinai napilap internetes oldala arról számolt be, hogy Koszovóban több településen jelentős anyagi károkat és áramkimaradásokat okozott a vihar. Ferizajban a megrongálódott elektromos hálózat miatt a rendőrség kérésére biztonsági okokból lekapcsolták az áramszolgáltatást. A városban lakóépületek, üzletek és közintézmények is megrongálódtak. Pristinában egy épületről lezuhanó ablakok rongáltak meg egy gépkocsit, egy másik városrészben pedig játszóteret tett tönkre a szél. Lipjanban, Prizrenben és Orahovac térségében is károkról számoltak be. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne hagyják el otthonukat.