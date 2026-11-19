A megállapodás alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik – közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán.

A tervezett adójóváírással együtt, az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalók esetében a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, havi közel 37 ezer forinttal, a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal, havi mintegy 33 ezer forinttal növekedhet – tette hozzá.

Munkaadók

Az MGYOSZ fontos kompromisszumnak tekinti a jövő évi béremelésről szóló megállapodást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a béremelések fenntarthatóságához a vállalkozások gazdasági feltételeinek javulására is szükség van.

„A megállapodás minden fél részéről kompromisszumot igényelt. A béremelés mértékéről meg lehet állapodni, a fedezetéről azonban nem lehet tárgyalóasztal mellett dönteni. Azt a vállalkozásoknak a piacon kell előteremteniük” – fogalmazott Kalmár Ákos, az MGYOSZ elnökségi tagja közleményük szerint.

Munkavállalók

A bruttó minimálbért illetően nem, de a nettó minimálbért tekintve sikerült teljesíteni azt az elvárást, hogy Magyarország eleget tegyen a ratifikált minimálbér-irányelvnek – kommentálta Hatvani Jácint, a LIGA Szakszervezetek elnöke a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) csütörtökön elért eredményeket.

A LIGA honlapján közzétett értékelésében közölte: a cél természetesen megmarad, szeretnék, ha a bruttó értékre is igaz lenne, hogy a minimálbér elérje rendszeres átlagkereset 50 százalékát, de megértik a gazdaság és a munkáltatók aggályait, és engedtek a hároméves megállapodás által meghatározott értékekből.

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