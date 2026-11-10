Zelenszkij bejelentést tett az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokról

Dániai hivatalos látogatásán az államfő elmondta, hogy a humanitárius ügyek keretében a felek a fogolycseréről, valamint az Ukrajnából Oroszországba hurcolt gyerekek hazaszállításáról is egyeztettek.

Az X-en közzétett bejegyzésében Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán küldöttség először az európai és az amerikai partnerekkel találkozott, ezt követően kezdetét vette a háromoldalú ukrán–orosz–amerikai tárgyalás, továbbá háláját fejezte ki „Ukrajna összes partnerének” a támogatásért.

Az elnök a háromoldalú megbeszélést konstruktívnak és lényeginek minősítette, a fogolycserét pedig prioritásnak nevezte.

Mint mondta, a felek részletekbe menően tárgyaltak az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák jellegéről, illetve az ezen garanciák hosszútávú működését elősegítő alapokról.

„Valódi eszközökre van szükség annak érdekében, hogy megakadályozzuk a háború bármely fellángolását” – szögezte le, hozzátéve, hogy a felek érintették a feszültségcsökkentéssel kapcsolatos lépéseket is.

„A legfontosabb, hogy valóban közelebb hozzuk a békét; Ukrajna részéről kizárólag eredményes, magas színvonalú, őszinte munka várható (ezen a téren)” – jelentette ki, köszönetet mondva az amerikai félnek a tárgyalások megszervezéséért és az Egyesült Arab Emírségnek a helyszín biztosításáért.

Az Ukrajinszka Pravda című ukrán hírportál az ukrán delegációhoz közel álló forrásokra hivatkozva azt közölte, a küldöttségek megegyeztek abban, hogy a közeljövőben „nagyszabású fogolycserét” tartanak.