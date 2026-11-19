Az ügy alapját, amely még az előző kormány öröksége, az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló uniós irányelv adja, amely előírja, hogy a tagállamoknak önálló, jogilag elkülönült és más állami, illetve magánszereplőktől független vasúti igazgatási szervezetet kell létrehozniuk – írja a hvg.hu.

Az Európai Bizottság azért indított eljárást Magyarország ellen, mert álláspontja szerint a hazai szabályozás nem felelt meg ezeknek a követelményeknek. A testület 2025 augusztusában fordult az Európai Unió Bíróságához.

Mint a lap megjegyezi, a magyar kormány azzal érvelt, hogy az irányelv nem zárja ki az integrált igazgatási hatóságok létrehozását, amelyek több szabályozott ágazat felügyeletét is elláthatják. Álláspontja szerint megfelelő jogi garanciák mellett egy másik szervezeti egységbe tagolt hatóság is képes lehet az önálló működésre, az ilyen megoldások általános tiltása pedig sértené a tagállamok intézményi autonómiáját.

A bíróság azonban elutasította a magyar érvelést. Indokolása szerint az uniós irányelvből egyértelműen következik, hogy a vasúti igazgatási szervezetnek szervezeti, működési, hierarchikus és döntéshozatali szempontból is függetlennek kell lennie. A szabályozás csak meghatározott esetekben teszi lehetővé, hogy a vasúti felügyeleti feladatokat más hatóságokkal közös szervezet lássa el. A minisztériumi szervezeti egységként történő működés nem tartozik ezek közé.

A luxembourgi testület arra is rámutatott, hogy a magyar szervezeti modell összeférhetetlenségi kockázatokat hordoz, hiszen a közlekedési miniszter olyan ügyekben is érintett lehet, amelyekben a vasúti igazgatási szervezetnek önállóan kellene eljárnia.

Az ítélet értelmében Magyarországnak a lehető leghamarabb meg kell szüntetnie a jogsértő állapotot, és szabályozását összhangba kell hoznia az uniós előírásokkal. A döntés önmagában nem jár pénzügyi szankcióval, ha azonban az Európai Bizottság később azt állapítja meg, hogy a kormány nem hajtotta végre az ítéletet, újabb eljárást indíthat, amelynek végén már pénzbírságot is kiszabhatnak.