Mintegy másfél órán át egyeztetett Hszi Csin-ping kínai, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján. Megbeszélésükről kilépve nem tartottak sajtótájékoztatót közös és egyelőre újságírók kérdéseire sem válaszoltak.

Közös nyilatkozatában a három ország az ENSZ reformját, az energiapiaci ellátás stabilitásának fenntartását, valamint a nukleáris kockázatok csökkentéséről és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló párbeszédet is szorgalmazta. A dokumentum kimondja:

nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni, illetve hogy párbeszéd folyik a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében.

Az amerikai, a kínai és az orosz vezető háromoldalú találkozójukon megvitatták a finomított kőolajtermékek termelésének és kínálatának növelésére vonatkozó tervet. Az állami tisztviselők mentelmi jogának kérdése is felmerült a BBC tudósítása szerint. A nyilatkozat szerint „egyetértettek abban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló intézmények nem élhetnek vissza joghatóságukkal”.

A kínai állami televízió, a CCTV beszámolója alapján Hszi Csin-ping „pozitívnak, konstruktívnak és rendkívül eredményesnek” nevezte a találkozót. A kínai elnök hírek szerint felidézte „a második világháborúban vállvetve folytatott küzdelem történetét”, a három vezető pedig hangsúlyozta, milyen fontos „megbecsülni a nehezen kivívott békét”.

A CCTV jelentése szerint a felek egyetértettek abban, hogy a nagyhatalmaknak tiszteletben kell tartaniuk minden nemzet jogos biztonsági aggályait, továbbá megállapították:

„amíg folytatódik a párbeszéd és nyitva marad az ajtó, addig van remény a békére”.

A Kreml kiadott egy videót, amelyen Vlagyimir Putyin megköszöni a szervezést kínai kollégájának és elköszön. Azt mondja, „nem hiszem, hogy bárki is számított volna arra, hogy minden ilyen jól alakul”. Hírek szerint az orosz újságírók Putyinnal tartott sajtótájékoztatóra készülnek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Ukrajna nem volt a háromoldalú megbeszélések fő témái között.

Sencsen, 2026. november 19. Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai államfõ és Donald Trump amerikai elnök (b-j) megbeszélést tartanak az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttmûködés (APEC) kétnapos csúcstalálkozójának második napján a dél-kínai Sencsenben 2026. november 19-én. MTI/EPA/Kreml/Szputnyikpool/Szergej Bobilev

Donald Trumpot már az Air Force One-ra lépve fotózták le. Az amerikai elnök korábban kijelentette: „létfontosságú”, hogy a három ország együttműködjön annak érdekében, hogy „fellépjenek a nukleáris fegyverek elterjedésének veszélye ellen a világ más országaiban”.