Tűzgömböket észleltek az Időkép kamerái csütörtökre virradó éjjel.

Az első tűzgömb 1 óra 21 perckor jelent meg az égbolton. A pályaszámítások alapján a Leonidák meteorrajhoz tartozott, és elképesztő, mintegy 72 kilométer/másodperces sebességgel érkezett a légkörbe – írja az Időkép. Ez óránként közel 260 ezer kilométert jelent.

A meteor mintegy 134 kilométeres magasságban kezdett fényleni, fényes útja pedig egészen 78 kilométeres magasságig követhető volt. A mérések alapján közel 117 kilométeres pályát tett meg, miközben Baranya felett kelet felől nyugat felé haladva látványos fénycsíkot húzott maga után.

A nyitókép illusztráció.