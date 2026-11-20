Fulladás-, beszorulás- és sérülésveszély miatt biztonsági ajtórács került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető.

Az NKFH ezért felhívja a figyelmet a termék veszélyes mivoltáról és annak visszahívásáról.

A kérdéses termék ismert adatai:

Termék megnevezése: Fúrás nélkül rögzíthető, szürke színű biztonsági lépcső- és ajtórács, 82-87 cm (Treppenschutzgitter ohne Bohren)

Márka: Relaxdays

Modellszám / Típus: 10051641_8156

Tételszám (Batch number): 2025-10000120

Vonalkód: 4052025855758

Online értékesítési hely: Kaufland webáruház (kaufland.de)

Származási ország: Németország

Csomagolás: Barna kartondoboz (74 x 4,5 x 79 cm, kb. 4,1 kg)

A termék visszahívásának oka: súlyos beszorulás-, sérülés- és fulladásveszély.

A rács függőleges rúdjai közötti távolság túl nagy. Emiatt a kisgyermekek teste könnyen átcsúszhat a réseken, miközben a fejük beszorulhat a rudak közé, ami közvetlen fulladásveszélyt és súlyos sérüléseket okozhat.

A termékkel kapcsolatban már történt korábbi baleset is. Emellett a rácson nincsenek ott a kötelező biztonsági jelölések, és a használati útmutatója is hibás.

Az NKFH felhívja rá a figyelmet, hogy aki vásárolt ilyen biztonsági ajtórácsot (különösen a fenti 2025-10000120 tételszámmal), a súlyos gyermekbalesetek megelőzése érdekében haladéktalanul szüntesse be annak használatát, és szerelje le! A gyártó a terméket önkéntesen visszahívja a fogyasztóktól. A visszavétel menetéről a gyártó hivatalos tájékoztató oldalán (relaxdays-unternehmen.de) kaphat részletes információkat.

(A cikk nyitóképe illusztráció.)