Fulladás-, beszorulás- és sérülésveszély miatt biztonsági ajtórács került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető.
Az NKFH ezért felhívja a figyelmet a termék veszélyes mivoltáról és annak visszahívásáról.
A kérdéses termék ismert adatai:
- Termék megnevezése: Fúrás nélkül rögzíthető, szürke színű biztonsági lépcső- és ajtórács, 82-87 cm (Treppenschutzgitter ohne Bohren)
- Márka: Relaxdays
- Modellszám / Típus: 10051641_8156
- Tételszám (Batch number): 2025-10000120
- Vonalkód: 4052025855758
- Online értékesítési hely: Kaufland webáruház (kaufland.de)
- Származási ország: Németország
- Csomagolás: Barna kartondoboz (74 x 4,5 x 79 cm, kb. 4,1 kg)
A termék visszahívásának oka: súlyos beszorulás-, sérülés- és fulladásveszély.
A rács függőleges rúdjai közötti távolság túl nagy. Emiatt a kisgyermekek teste könnyen átcsúszhat a réseken, miközben a fejük beszorulhat a rudak közé, ami közvetlen fulladásveszélyt és súlyos sérüléseket okozhat.
A termékkel kapcsolatban már történt korábbi baleset is. Emellett a rácson nincsenek ott a kötelező biztonsági jelölések, és a használati útmutatója is hibás.
Az NKFH felhívja rá a figyelmet, hogy aki vásárolt ilyen biztonsági ajtórácsot (különösen a fenti 2025-10000120 tételszámmal), a súlyos gyermekbalesetek megelőzése érdekében haladéktalanul szüntesse be annak használatát, és szerelje le! A gyártó a terméket önkéntesen visszahívja a fogyasztóktól. A visszavétel menetéről a gyártó hivatalos tájékoztató oldalán (relaxdays-unternehmen.de) kaphat részletes információkat.
(A cikk nyitóképe illusztráció.)