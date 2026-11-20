Egy autószerelő a javítás után próbálta ki ügyfele sportautóját a Barcelona megyei Manlleunál, ahol a megengedett 70 helyett 145 kilométer/órával is bemérték – írja az El Progreso beszámolója nyomán a hvg.hu.

A szerelő november 12-én vitte próbaútra az Audi R8-ast, miután megjavította.

A katalán rendőrség szerint hét perc alatt háromszor hajtott el ugyanaz előtt a traffipax előtt, és mindháromszor túllépte a sebességhatárt.

A radar 15:23-kor 145 kilométer/órát mért a hetvenes szakaszon. A következő felvétel 15:24-kor készült, akkor 111 kilométer/órával haladt az Audi. Hat perccel később a szerelőt harmadszor is bemérték ugyanott, ezúttal 142 kilométer/órával.

A rendőrség mindhárom gyorshajtás miatt feljelentést tett, a szerelő a pénzbüntetések mellett 12 büntetőponttal is „gazdagodott”.