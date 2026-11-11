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Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó, fõtárgyaló (b) az ukrajnai háború befejezésének lehetõségeirõl folytatott amerikai, orosz és ukrán tárgyaláson Abu-Dzabiban 2026. november 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Altaf Kadri

Nagyszabású hadifogolycseréről állapodott meg Oroszország és Ukrajna

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nagyszabású hadifogolycseréről állapodott meg Oroszország és Ukrajna – jelentette be Vlagyimir Megyinszkij orosz küldöttségvezető szerdán Abu-Dzabiban, a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások lezárása nyomán megtartott sajtótájékoztatóján.

A tervezett fogolycsere részleteiről későbbre ígért tájékoztatást.

Az orosz elnöki tanácsadó a tárgyalások légkörét jószándékúnak és gyakorlatiasnak minősítette, helyesnek nevezte a konfliktus lezárását követően létrehozandó kontinentális biztonsági rendszer kérdésének felvetését. Mint mondta, a konfliktus rávilágított arra, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően.

Bejelentette, hogy az orosz fél nem tárgyalt az Európai Unió képviselőivel Abu-Dzabiban.

Nem igazán értjük, milyen minőségben tartózkodnak itt. A tárgyalások a korábbi jóváhagyás értelmében háromoldalú jellegűek – mondta.

Megyinszkij szerint Moszkva kész lenne megfontolni az európaiak konkrét javaslatait, ha kapna ilyeneket, eddig azonban nem érkezett békekezdeményezés az európai országoktól.

„Ami egy sor európai ország vezetésének álláspontját illeti: ők lényegében az ukrán nép csoportos félrevezetésével foglalkoznak. Finanszírozzák és fegyverrel látják el az egyik harcoló felet, miközben lényegében hozzájárulnak a békés lakosság tömeges pusztulásához. Ezért nem igazán értjük, miről lehetne velük tárgyalni” – nyilatkozott.

Háláját fejezte ki Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai közvetítőknek, akiket példaként állított az európaiak elé a béke elérése iránti elkötelezettség terén.

Az európai országok akkor válhatnak az ukrajnai béketárgyalások résztvevőivé, amikor felébred bennük a lelkiismeret – fogalmazott Megyinszkij.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a tárgyalások során szóba került-e a területi kérdés, kijelentette: „Minden talpalatnyi földünk visszatér Oroszországhoz. Így vagy úgy.”

Mint mondta, a tárgyalási folyamat konkrét részleteit az orosz fél nem hozza nyilvánosságra, amíg végleges megállapodásokra nem jutnak.

Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes, az orosz küldöttség tagja azt hangoztatta, hogy elvileg van alapja a további munkának.

Jared Kushner, az amerikai elnök veje és megbízottja Abu-Dzabiban bejelentette, hogy csütörtökön Moszkvába, majd onnan Kijeve utazik, hogy tárgyaljon a két ország államfőjével. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin hamarosan fogadja Kushnert.

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