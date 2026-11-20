„Budapestnek van egy nagyon jó közösségi közlekedési hálózata. Az a dolgunk, hogy azokra a területekre koncentráljunk, ahol valamiért még le vagyunk maradva, azokra, ahol például új fejlődési pályára állt egy adott térség” – emelte ki Bodor Ádám az InfoRádió Aréna című műsorában. Ilyennek nevezte Bajcsy-Zsilinszky úti villamos esetét, amely valójában a XIII. és a XI. kerület legjobban fejlődő részeinek ad majd átszállásmentes villamoskapcsolatot a belvárossal. Ide sorolta a 3-as metró meghosszabbítását is, amire évtizedek óta várnak a IV. kerületben; Rákospalota-Újpest vasútállomásig két megálló épülne.

Megjegyezte: ennél nem fúrópajzsot fognak használni, hanem „fölülről” fogják megépíteni az új szakaszt.

Felidézte: amikor a 4-es metró épült, közben a város minden más területén nagyon nagy lemaradás keletkezett, vagyis míg a metró megépítése jó volt a városnak, addig Budapest teljes közlekedése szempontjából nem bizonyult előnyösnek a helyzet. Kívánatosabbnak tartana egy olyan állapotot, amelyben folyamatosan zajlik valamilyen beruházás, például egy egy-két megállós metróhosszabbítás vagy más hasonló projekt, mert akkor nem egy hatalmas beruházás szívná el mindenhonnan az erőforrást, hanem minden beszállító, a külföldiek is tudnának az újabb munkákra készülni, ráadásul a szakemberek sem mennének el külföldre, ha leáll egy-egy nagy projekt.

Egy ilyen, folyamatosabb beruházási szintet belső erőforrásból, fenntartható módon tudna is menedzselni a BKK

szerinte.

Rámutatott: már zajlik a millenniumi földalatti vasút hosszabbításának előkészítése is. Ez Rákosrendező vasútállomásig közlekedne a jövőben, épp most írták ki a tervezési közbeszerzést. Emellett pedig a 4-es metró vonalát illetően a Rákóczi-Thököly tengelyre egy tanulmánytervet készíttettek.

„Minden egyes témában azt szeretnénk, hogy legyen tanulmánytervezési, kiviteli tervezési és kivitelezési projektünk folyamatban, hogy mindig legyen utánpótlása ezeknek a projekteknek, viszont olyan léptékben, ami utána nem terheli túl egy-egy adott pillanatban az adott terület szakmai képviselőit sem belül, sem kívül, ezért kiszámítható, jó árakon viszi majd remélhetőleg a piac is ezeket a fejlesztéseket” – mondta.

Exterde Tibor beszélgetése alább megtekinthető, meghallgatható.