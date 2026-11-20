A mesterséges intelligenciát (AI) a magyar cégek 53 százaléka alkalmazza a K&H innovációs index legfrissebb felmérése szerint – adta hírül közleményében a pénzintézet.

A K&H innovációs index 2026 második félévi felmérése 360, nettó 300 millió forint feletti éves árbevételű magyarországi társas vállalkozás telefonos megkérdezésével készült, 2026. szeptember 14. és október 7. között. Az index négy terület – a megvalósult és a tervezett innováció, a digitális innováció, valamint az innovációs stratégia – alapján követi nyomon a vállalatok innovációs aktivitását és várakozásait.

A felmérésből kiderül: az AI vállalati alkalmazása az elmúlt években jelentősen elterjedt.

Míg 2024 második fél évében a vizsgált cégek negyede használt valamilyen AI-alapú megoldást, az arány 2026 első fél évére 58 százalékot ért el. A jelenlegi 53 százalékos eredmény ettől ugyan öt százalékponttal elmarad, de a mérés történetében továbbra is a második legmagasabb.

A kutatás szerint az elterjedtségben számottevő különbségek vannak az egyes árbevételi kategóriák között. Az átlagos 53 százalékhoz képest a 4 milliárd forint feletti éves forgalmú cégek 72 százaléka használ mesterséges intelligenciát, míg a 300 millió és egymilliárd forint közötti sávban 45 százalék ez az arány.

Régiós összevetésben Közép-Magyarországon a legmagasabb az AI alkalmazása, a vállalatok 61 százaléka él vele.

Az ágazatok közül az ipar és építőipar emelkedik ki, itt a cégek 58 százaléka alkalmaz AI-megoldásokat.

Az AI leggyakoribb felhasználási területei a szöveges feladatokhoz kapcsolódnak: a megkérdezett vállalatok 39 százaléka alkalmaz AI-t szövegfeldolgozásra, például összefoglalók vagy levelek készítésére, 32 százalékuk fordításra és tolmácsolásra, 27 százalékuk pedig a marketingkommunikáció támogatására. A kutatás eredményei szerint a digitális fejlesztések aktivitása jelentős különbségeket mutat a magyar vállalatok között. A digitális innováció a korábbi évekhez képest magas szinten maradt: a jelenlegi 40 pontos érték négy ponttal haladja meg az egy évvel korábbit.

A vállalatok árbevételi kategóriái közül az 1,1-2 milliárd forintos sávban emelkedett a leglátványosabban a digitális innovációs alindex, amely a felmérés kezdete óta a legmagasabb értékét érte el.

Az ipari és építőipari, valamint a közép-magyarországi cégeknél szintén rekordot mértek: utóbbi két csoportban a növekedés trendszerű volt, míg az 1,1-2 milliárdos kategóriában statisztikailag is jelentős emelkedést mértek. A 300 millió és egymilliárd forint közötti éves árbevételű vállalkozásoknál, valamint a szolgáltatási szektorban viszont csökkent a digitális innovációs mutató. Az eltérő eredmények azt jelzik, hogy a technológiai fejlesztések üteme nem egyforma a vállalati szektor különböző részeiben – állapította meg az elemzés.