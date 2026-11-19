A tárca közlése szerint az ágyhoz kötözött beteg ellátásáról hiányos dokumentáció készült, halálának körülményeit pedig nem vizsgálták ki megfelelően. Nem dokumentálták megfelelően a beteg életfunkcióinak ellenőrzését, rendszeres megfigyelését és ápolását. Arról sem vezettek nyilvántartást, hogy az előírásoknak megfelelően időközönként feloldották-e a rögzítés alól. Hiányoztak továbbá a korlátozást elrendelő orvos adatai és az egészségügyi dolgozók előírt aláírásai.

A beteg halálának körülményeit nem vizsgálták meg külön az intézmény szakmai értekezletén, az iratokat késve továbbították a belső ellenőrzésnek, és a minisztériumot sem értesítették időben. Hiányosságokat találtak a dolgozók továbbképzésében és az érintett osztály létszámában is.

A tárca több területen kötelező intézkedéseket rendelt el. A klinikának haladéktalanul pótolnia kell a dokumentációval, a halálesetek kivizsgálásával és jelentésével, valamint a dolgozók képzésével kapcsolatos hiányosságokat. A személyi feltételek rendezésére az intézmény 60 napot kapott. Az előírások elmulasztása pénzbírságot vonhat maga után.

A vizsgálat megállapításait az orvosi és az ápolói kamarának, valamint az intézményt fenntartó zágrábi önkormányzatnak is megküldik.

A 32 éves Kristian Josip Peris korábbi horvát válogatott atléta október 21-én halt meg a klinikán. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután nyilvánosságra kerültek a biztonsági kamerák felvételei, amelyeken egészségügyi dolgozók ütlegelik az ágyhoz kötözött férfit, egyikük pedig párnát szorít az arcára.

A haláleset miatt korábban négy ápolót helyeztek előzetes letartóztatásba emberölés gyanújával.

Kedden egy orvos, két ápolónő és egy további ápoló előzetes letartóztatását is elrendelték, mert a gyanú szerint nem léptek közbe a bántalmazás megakadályozására, noha ez kötelességük lett volna.

Az ügy miatt lemondott a klinika igazgatója, két másik vezetője és a teljes igazgatótanács is.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy ellenőrzése az intézmény működésére és a szakmai előírások betartására terjedt ki. Az egyes dolgozók büntetőjogi felelősségét és a halál pontos körülményeit továbbra is a nyomozó hatóságok vizsgálják.