Biztonsági okokból egyelőre elvették tőlünk a telefonjainkat – írta az az újságíró, akinek feladata beszámolni az amerikai elnök tevékenységéről azoknak a nyomtatott sajtóorgánumoknak, amelyek nem kísérik el az elnököt utazásaira.

„Azt magyarázták nekünk, hogy a telefonok elvétele egy szükséges kiberbiztonsági óvintézkedés az esetleges kémkedési kísérletek ellen” – tette hozzá a nyilatkozó nem sokkal azután, hogy az elnöki különgép, az Air Force One helyi idő szerint leszállt a Washington közelében található Andrews légibázison.

A Donald Trumpot kísérő stáb egy másik üzenete szerint a Fehér Ház személyzete által Kínában használt eldobható mobiltelefonokat begyűjtötték, hogy megsemmisítsék azokat, illetve töröljék róluk az adatokat.

Az eldobható telefonokat az esetleges hackertámadások miatt használják a stábtagok a szokásos mobilok helyett.

A stáb közleménye szerint több újságíró is sugárzásgátló tasakokban hagyta telefonjait, számítógépeit és okosóráit, mielőtt szerdán Kínába érkezett volna; ezeket az eszközöket csütörtökön a fedélzeten nem foglalták le, így tulajdonosaik a repülés során használhatták őket.

Azoknak az újságíróknak, akik Kínában a saját mobiltelefonjukat használták, csütörtökön be kellett helyezniük készülékeiket ezekbe a sugárzásgátló tasakokba, amelyek megakadályozzák a nyomon követést és az adatlopást. Az újságírókat egyébként arról tájékoztatták, hogy érkezéskor visszakaphatják eszközeiket.

Az Air Force One csütörtökön, helyi idő szerint röviddel 18 óra 45 perc után szállt fel a kínai Sencsen repülőteréről, miután Donald Trump, a kínai elnök Hszi Csin-ping és az orosz elnök Vlagyimir Putyin háromoldalú találkozót tartott.