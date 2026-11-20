M4 Sport
12.00: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, negyeddöntők és osztályozók sorsolása
13.00, 14.30 és 16.15: Műkorcsolya, GP-sorozat, Helsinki, páros, női és férfi rövidprogram
18.30: Futsal, férfi NB I, Veszprém-DEAC
Sport 1
14.30: Küzdősport, Friday Fight, Bangkok
17.30: Kézilabda, női NB I, Budaörs–MTK Budapest
20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, negyeddöntő
Sport 2
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Langnau–Ambri Piotta
Eurosport 1
13.55 és 15.45: Síugrás, világkupa, Lillehammer, férfi selejtező és csapatverseny
18.00: Műkorcsolya, GP-sorozat, Helsinki, jégtánc
20.20: Lovaglás, díjugrató BL, Verona
Eurosport 2
13.00, 14.30 és 16.25: Műkorcsolya, GP-sorozat, Helsinki, páros, női és férfi rövidprogram
18.00: Golf, PGA Tour RSM Classic 2. nap
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahlival-Nasszr
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao–Espanyol
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München–1. FC Köln
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino