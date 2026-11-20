A New York-i önkormányzat és az EmblemHealth egészségbiztosító az év elején az Atticus Administration nevű vállalatot bízta meg a nyugdíjas önkormányzati alkalmazottaknak járó, összesen mintegy 53 millió dolláros kártérítés kifizetésének lebonyolításával. Az összeget az érintetteknek az orvosi ellátásokért jogtalanul felszámított beteg-hozzájárulások visszatérítésére szánták. A kártérítésről egy 2022-ben kötött egyezségben állapodtak meg, amit a nyugdíjasok érdekképviseleti szervezete indított New York városa ellen.

A Politico birtokába került levél szerint az ismeretlen elkövetők szeptember 20-án, majd október 5. és 8. között többször is hozzáfértek az adatbázishoz. A megszerzett információk között az érintettek neve, pénzügyi és egészségügyi adatai, valamint az egészségügyi szolgáltatók neve és a visszaigényelt összegek is szerepeltek.

Az adatbázisba október 12-én gyanús visszatérítési kérelmek érkeztek, amelyekkel az EmblemHealth feltételezése szerint a hackerek jogosulatlan kifizetéseket próbáltak megszerezni. A biztosító közölte: a hamis kérelmeket kiszűrték, és a kártérítési összegből egyelőre senkinek sem fizettek, mivel az egyezség még bírói jóváhagyásra vár.