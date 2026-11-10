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Acélsodrony útakadály előtt áll egy idős nő Kramatorszkban, Ukrajnában // KRAMATORSK , UKRAINE - NOVEMBER 8 : An elderly woman frozen in front of the street barriers in Kramatorsk, Ukraine, on November 8, 2026. (Photo by Vincenzo Circosta/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Vincenzo Circosta/Anadolu via Getty Images

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Amerikai közvetítők szerint Ukrajna „rugalmasságot mutat a terület témájában” és Moszkva is kész engedményekre a héten tartott háromoldalú tárgyalások előtt. Az oroszok és az ukránok az amerikaiakkal együtt ülnek össze Abu-Dzabiban, hogy béke forgatókönyvekről tárgyaljanak.

„Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után” – mondta egy vasárnapi interjúban Donald Trump. Az amerikai elnök részletekbe nem bocsátkozott, de megjegyzése utalás volt arra, hogy Washingtonban úgy érzik: Ukrajna kész az engedményekre.

Amerikai tisztviselők szerint mindkét fél mutatott némi rugalmasságot a területi kérdésekben, legalábbis a négyszemközti egyeztetéseken. Hangsúlyozták azonban, hogy a területek sorsáról valószínűleg csak a tárgyalások végén születhet megállapodás, miután tisztázták Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáit.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy húsz százalékát ellenőrzi, főként a Donbászban, Donyeck és Luhanszk megyékben. Vlagyimir Putyin elnök eddig ahhoz kötötte a tűzszünetet, hogy az ukrán hadsereg vonuljon ki a két régióból. Volodimir Zelenszkij viszont arra hivatkozik, hogy az ukrán törvények nem teszik lehetővé területek átadását.

A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz,

milyen biztonsági rendszer garantálhatja, hogy Oroszország egy esetleges békemegállapodás után ne támadja meg ismét Ukrajnát.

Felmerült egy NATO-szerű garancia is, amely az észak-atlanti szerződés ötödik cikkéhez hasonlóan kollektív védelmet biztosítana Kijevnek.

A tervek szerint Donald Trump veje, Jared Kushner is részt vesz az amerikai diplomáciai erőfeszítésekben. Ő az Oroszország és a NATO közötti párbeszéd újraindítását szorgalmazhatja. A NATO–orosz tanács 2014, a Krím félsziget orosz annektálása óta gyakorlatilag nem működik. Európai tisztviselők ugyanakkor jelezték, hogy egy tűzszünet után készek lennének újra megnyitni a kommunikációs csatornákat Moszkvával.

A Kreml hétfőn arról beszélt, hogy európai képviselők nem vesznek részt az abu-dzabi tárgyalásokon.

A briteket, a franciákat, a németeket, az Európai Uniót és a NATO-t az amerikaiak tájékoztatják majd az eredményekről.

Ez különösen aggasztó lehet az európai fővárosok számára, hiszen a kontinens biztonságáról és Ukrajna jövőjéről nélkülük is születhetnek döntések.

Trump mindenesetre sürgeti a megállapodást. A CBS televíziónak azt mondta, szerinte a háború hamarosan véget ér, és ez kizárólag az ő közvetítésének lesz köszönhető. A konfliktus elhúzódásáért pedig elsősorban Zelenszkij és Putyin személyes ellenszenvét hozta fel.

Az amerikai elnököt a saját belpolitikai helyzete is sürgetheti. A republikánusok súlyos vereséget szenvedtek a félidős választásokon, és az elemzők szerint Trump számára egyre fontosabb, hogy külpolitikai sikert tudjon felmutatni.

Európai diplomaták attól tartanak, hogy a gyors megállapodás érdekében Washington túlságosan nagy engedményeket tehet Moszkvának.

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