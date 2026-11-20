Egy szurkoló azt állítja, hogy drónnal repült a klub edzőközpontja fölé, és madártávlatból rögzítette a játékosok gyakorlását. A felvételt később feltöltötték a YouTube-ra „CC OVERVIEW” felhasználónéven.

A drón kezelője a BBC-nek elmondta, hogy a repülés megfelelt az előírásoknak, és rendelkezett minden szükséges engedéllyel, valamint biztosítással is.

Pochettino kedden, az amerikai válogatottal vívott utolsó mérkőzése után azonnal elindult Cincinnatiból egy éjszakai járattal; most pedig rögtön komoly próbatétel vár rá, hiszen a United vasárnap az Anfield Roadon lép pályára, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool ellen.