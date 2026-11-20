Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) támogatásával az Oregoni Állami Egyetem kutatói azt vizsgálták, lehet-e burgonyát termeszteni a Hold felszínét borító kőzettörmeléket és port utánzó anyagban. A holdtalajnak is nevezett regolitból hiányzik a szerves anyag és a növények számára nélkülözhetetlen nitrogén, ezért a kutatók földigiliszták segítségével előállított komposztot kevertek hozzá.

Komposzt nélkül a burgonya alig eresztett gyökeret és gumókat is alig növesztett. Amikor azonban öt százalék komposztot kevertek a talajhoz, már megjelentek a gyökerek és a gumók, 30 százalékos aránynál pedig ugyanannyi burgonya termett, mint a hagyományos földi talajban.

Az npj Microgravity című tudományos folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmány szerint a komposzt abban is segített, hogy a növények kevesebb nehézfémet vegyenek fel a talajból. A holdtalajban termesztett burgonya tápértéke nagyrészt megegyezett a földi talajban termesztett burgonyáéval.

A kutatást vezető Aymeric Goyer növénybiológus szerint a burgonya jó választás lehet a jövőbeli holdbázisokra, mert viszonylag kis területen sok kalóriát ad, emellett tápláló és laktató.

A kísérletben eleinte apró, tíz grammnál kisebb burgonyák teremtek, de egy későbbi vizsgálatban, nagyobb cserepekben már a piacon vagy boltokban kaphatókhoz hasonló méretű gumókat is sikerült nevelni. A kutatók egyelőre nem kóstolták meg a termést: valamennyi burgonyát laboratóriumi vizsgálatokra használták fel.

Az Egyesült Államok és Kína is holdbázisok építését tervezi, ahol a jövőben a helyben termesztett növények is hozzájárulhatnak az űrhajósok élelmezéséhez.