Az MBH Index legfrissebb, 2026-os élhetőségi rangsora szerint a Balatonfüredi és a Keszthelyi járás nyújtja a legjobb életkörülményeket Magyarországon.

A megújult módszertannal készült, nyolc szempontot vizsgáló elemzés rámutatott, hogy a Dunántúl és a fővárosi agglomeráció területei a legvonzóbbak a lakosság számára, míg Budapest összesítésben a tizennegyedik helyen végzett – írja a Portfolio.

A százhetvenöt hazai járást – köztük Budapestet egy egységként – vizsgáló kutatás idén nyolc területet vett górcső alá:

az oktatást,

az egészségügyet,

a kultúrát,

a bűnözést,

a vásárlási lehetőségeket,

a munkaerőpiacot,

a lakáspiacot, valamint újonnan bevezetett szempontként értékelt

zöld környezetet.

Mivel a szolgáltatások elérhetőségét a kutatók immár a lakosságszámhoz viszonyítják, a lakáspiaci mutató pedig a megfizethetőség mellett az ingatlanállomány minőségét is méri, az idei eredmények nem vethetők össze a korábbi évekkel.

A rangsort toronymagasan a Balatonfüredi járás vezeti, amely a zöld környezet terén verhetetlennek bizonyult, de a kulturális és a vásárlási lehetőségeket tekintve is a hazai élmezőnyben szerepel.

A második helyen a szintén Balaton-parti Keszthelyi járás végzett kiegyensúlyozott teljesítményével, különösen a kiváló egészségügyi és vásárlási mutatóinak köszönhetően.

A dobogó harmadik fokára a munkaerőpiaci szempontból élen járó Budakeszi járás állhatott fel, éppen csak megelőzve az oktatásban első Veszprémi járást.

Az élmezőny rendkívül szoros, mivel a harmadik és a tizedik helyezett között mindössze három pont a különbség. A legjobb tízbe bekerült még a Szentendrei, a Pécsi, az Egri, a Debreceni, a Soproni és a Szobi járás is.

Budapest összesítésben a tizennegyedik pozíciót szerezte meg. Bár a főváros oktatási és munkaerőpiaci lehetőségei országosan is kiemelkedőek, a hatalmas lakosságszám miatt az egy főre jutó kulturális kínálat kevésbé érvényesül a mutatókban.

A közbiztonság terén a főváros a lista legvégén kullog, a zöldterületek arányát tekintve pedig csupán a középmezőnyben kapott helyet – olvasható a Portfolio cikkében.

A területi eloszlás tekintetében éles különbség rajzolódik ki az ország különböző részei között. Míg az első harminc helyezett többségét a dunántúli – különösen a Balaton és a Velencei-tó környéki –, valamint a Pest megyei járások adják, addig a sereghajtók szinte kivétel nélkül a Dunától keletre, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében találhatók.