Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában

November 10-11-én háromoldalú egyeztetés zajlik Abu-Dhabiban amerikai, orosz, ukrán részvétellel. Lehet, hogy még bővül is a kör, ha Európa komolyabban bekapcsolódik a tárgyalásokba, például a francia külügy révén. A tárgyalások egyébként 8 hónappal ezelőttig zajlottak még, azóta újra a fegyvereké, ezúttal már a drónoké volt a főszerep az ukrán fronton.

Hogy jelentheti a helyzet a béketárgyalások felé mozdulást, arról Resperger István ezredes, a MATE Biztonságkutató Központja igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: most valóban lehet pozitív elmozdulás, legkésőbb az ortodox karácsonyra tűzszünetet vár, amint arról Melania Trump first lady táviratozott is Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a herszoni humanitárius helyzet összefüggésében.

„El kell, hogy mozduljanak, mivel bár mindkét félnél vannak harcászati sikerek, nagyobb területet egyik fél sem tudott visszaszerezni, patthelyzethez közeli az állapot; kialakult egy

kulminációs pont, már egyik fél sem tud tovább támadni, területet szerezni.

Ha végignézzük az arcvonalat, orosz részről azt látjuk, hogy főleg siklóbombákkal próbálnak operálni, ezekből idén körülbelül 70 ezret fognak bevetni, iszonyú mennyiséget. A tavalyi évben 51 400-at dobtak le. Ezek GPS-vezérelte jel alapján, halálpontosan csapódnak be, 1500-3000 kilogrammig” – ecsetelte az ezredes.

Hozzátette: az arcvonalon a helyzet a tüzérségnél sem sokat változott, 9000 lövés orosz oldalról, 2000-2500 ukrán oldalról, drónból pedig „napi 8000-2000 az ukránok javára”, itt sikerült valamit elérni Ukrajnának.

Amit még lehet látni, hogy megy egyfajta számháború a halottak, sebesültek számával kapcsolatban.

„A finneknél volt egy tudományos konferencia, ott próbálta egy orvos kiszámolni régi amputációs adatok alapján; az első világháborúban az amputáltak számának 10-11-szerese volt a halottak száma. A vietnami háborúban ez szintén 10-szeres volt, az Egyesült Államok terrorizmus elleni háborújában 6,4-szeres. Ha ezekkel szorozzuk meg a rendelkezésre álló számokat, akkor borzalmas adatok jönnek ki” – fogalmazott.

Szerinte mind a két fél a háborúban keresi az ellenfél súlypontját, amit ha megsemmisít, elérheti a győzelmet. Itt bevezetett egy fogalmat, a

„kritikus sebezhetőséget”.

„Oroszország az olaj- és földgázbevételből finanszírozza a háborút, ezt az infrastruktúrát támadta Ukrajna egy 40 napos kampányban. Ukrajna részén is ugyanez a helyzet, ott az energiahálózatot támadják az oroszok, illetve megtörni a nyugati támogatást. Az arcvonalon viszont már nem látni jelentős dolgokat” – vázolta Resperger István az InfoRádió Aréna című műsorában.

Kocsonya Zoltán teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.