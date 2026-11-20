A nagy cégeknél alapvetően konkrét munkaerő-megtakarításban reménykednek az AI terjedése kapcsán, főleg a „back office” tevékenységeknél, tehát ott, ahol például

számlázás zajlik,

szerződéskötés történik,

jogi dokumentációkkal kapcsolatos tevékenységek vannak,

ami viszonylag standard. Ugyanez igaz számviteli vonalon is, mert ahol bejönnek a számlák és azokat kezelni kell, ott is felszabadítható létszám – mondta a kutatás részleteiről Molnár László, a GKI Gazdaságkutató vezető kutatója az InfoRádióban.

Persze vannak olyan cégek is, amelyek máshogy fogják fel mindezt: az értékesítési létszámot csökkentik azáltal, hogy automatizált csomagokat tudnak kiajánlani a vevőiknek, amelyekhez nem kell külön értékesítő személy, illetve kevesebbre van szükség belőlük.

Szinte minden vállalatot érinthet az a megoldás, hogy bizonyos tevékenységekben gyorsíthatók a folyamatok, például ha eddig bizonyos információkat „kézi erővel” gyűjtöttek az internetről, azt a feladatot most átveszi az AI, így munkaidőt lehet megtakarítani, a dolgozóknak több idejük marad másra, vagy a cég több tevékenységet tud elvégezni adott idő alatt és nem vesz fel új dolgozót.

A felmérés szerint a kereskedelemben ugrott meg leginkább a mesterséges intelligencia olyan használata, hogy az emberi munkát váltson ki. Molnár László elmondása szerint az automatizálható folyamatokban jelenik meg az AI, például a készletbeszerzésben. Eddig főleg a nagy cégeknél voltak ilyen megoldások, most a kisebbek számára is elérhetővé válik az a módszer, hogy

ha fogy egy polcon bizonyos termék, súlyszenzorok azonnal küldik az üzenetet, és automatikusan indul az utánrendelés.

Vagyis nem kell végigmenni egy procedúrán, hanem a beszállítókkal olyan szerződésük van, hogy azok kaphatnak ilyen automatikus megrendeléseket, amelyek alapján szállíthatnak.

Arról csak hallomásuk van, hogy Magyarországon konkrét cégek konkrét leépítéseket hajtottak volna végre a mesterséges intelligencia megjelenése miatt. Például bankok, biztosítók már használják arra az AI-t, hogy létszámot csökkentsenek, a pénzügyi szférában ezért jelentős létszámmegtakarításban gondolkodnak. De hogy ez létszám-átcsoportosítással vagy leépítéssel jár-e, nem igazán átlátható Molnár László szerint, a bankrendszerben ugyanis igen nagy a fluktuáció.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.