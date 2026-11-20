A 95-ös benzin literenként 5 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal lett olcsóbb csütörtökhöz képest – számolt be holtankoljak.hu.

A csökkenés mindkét üzemanyagtípusnál folytatódik, így a benzin ára már 585 forint alá, a gázolajé pedig 700 forint alá mérséklődött.

A friss árösszesítés alapján jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

95-ös benzin: 583 forint/liter,

Gázolaj: 695 forint/liter.

A hír kapcsán Magyar Péter is posztolt a Facebook-oldalára, ahol többek között azt írta, hogy „ma már 12 forinttal olcsóbb a 95-ös benzin átlagára a benzinkutakon, mint a védett ár.”