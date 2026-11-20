A swimswam szakportál beszámolója szerint a 20 éves magyar versenyző 100 yard háton 50.01 másodperces idővel másodikként csapott célba, ezzel több mint fél másodpercet faragott élete legjobbjából (50.59 mp).

A USC (Dél-kaliforniai Egyetem) sportolója nem sokkal később a 800 yardos gyorsúszóváltó első tagjaként 1:41.88 perccel volt a leggyorsabb a teljes mezőnyben, ez ráadásul idénycsúcs is számára. Csapata a második lett.

A házigazda Texas színeiben Pádár Nikolett 200 yard gyorson 1:42.52 perccel a harmadik lett, míg a Northwesternt képviselő Kós Olivér – az olimpiai bajnok Kós Hubert öccse – 100 yard háton 45.36 másodperccel negyedikként zárt.