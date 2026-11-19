Vádat emeltek négy emberrel, köztük egy település jegyzőjével, valamint korábbi és jelenlegi polgármesterével szemben, akik egy gépkocsit érintő ügylettel több millió forint vagyoni hátrányt okoztak – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a Cegléd környéki település polgármesteri hivatala 2019-ben az akkori polgármesternek – a bűnügy egyik vádlottjának – egy több mint 10 millió forintos személygépkocsit vásárolt egy kecskeméti autókereskedéstől.

A 2024-ben tartott önkormányzati választáson a korábbi alpolgármestert – a bűnügy másik vádlottját – választották a település vezetőjének.

A 24.hu úgy értesült, hogy a vádlottak között van Czira Szabolcs, Nagykőrös korábbi fideszes polgármestere és Körtvélyesi Attila egykori alpolgármester, a település jelenleg regnáló fideszes vezetője.

A két férfi megállapodott abban, hogy a gépkocsi továbbra is a volt polgármester birtokában marad, és elintézik, hogy az véglegesen a vagyoni érdekeltségébe kerüljön úgy, hogy annak valós értékét ne kelljen kifizetnie a polgármesteri hivatalnak.

A volt polgármester megbízásából egy önkormányzati dolgozó felvette a kapcsolatot a gépjárműkereskedővel, és megállapodtak, hogy olyan vételi ajánlatot fog tenni a gépkocsira, amelyben az autó vételárát a valós forgalmi értékénél jóval alacsonyabb áron, egymillió forint alatti összegben fogja megjelölni.

Az ügyészség szerint a település jegyzője annak ellenére, hogy tudott a két férfi közötti megállapodásról, és felismerte az autó becsült és tényleges kereskedelmi értéke közötti különbséget, együttműködött a polgármesterrel.

Ennek megfelelően a jegyző nem vitatta a gépkocsi becsült forgalmi értékét, egyéb ajánlat beszerzése iránt nem intézkedett, és a polgármesteri hivatalnak vagyoni hátrányt okozó vételi ajánlatot elfogadta. Az adásvételi szerződést a polgármester egyetértő záradékkal látta el.

Ezt követően a volt polgármester felesége – tudva arról, hogy bűncselekmény történt – a gépjárművet töredék áron vásárolta meg az autókereskedéstől.

A polgármesteri hivatal 2024 decemberében az autókereskedőtől egy új, nagy értékű gépkocsit vásárolt a polgármester részére. Az ügylettel okozott vagyoni hátrány közel 8,5 millió forint.

A 24.hu értesülése alapján egy 2025-ben forgalomba helyezett, közel 200 lóerős Skoda gépjárműről van szó, amit a jelenlegi polgármester, Körtvélyesi Attila használt.

A Ceglédi Járási Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, illetve pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni – közölték.