Szombaton és vasárnap a Városmajor megállóhely peronját javítják, ezért az 56A, az 59-es és a 61-es villamosok a déli végállomásuk felől csak a Széll Kálmán térig közlekednek. A 61-es villamos Hűvösvölgy és Budagyöngye között is jár majd.

A villamosok pótlására 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között.

A villamosok hétfő kora délutánig nem állnak majd meg a Városmajornál Hűvösvölgy felé. A megálló a párhuzamosan közlekedő autóbuszokkal érhető el – közölte a BKK.