Szexuálisan bántalmazta több kiskorú tanítványát egy budapesti zenetanár. Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő vádlottal szemben súlyos fegyházbüntetést indítványoz – közölte a fővárosi Főügyészség csütörtökön.

A vád szerint a férfi több kiskorú tanítványával bizalmi viszonyt alakított ki, majd ezt kihasználva szexuális cselekmény végzésére bírta rá őket. A férfi az elkövetés idején egy budapesti iskolában dolgozott zenetanárként, valamint magántanárként is tartott gyermekeknek zenei foglalkozásokat.

A vádlott 2010 és 2024 között olyan kiskorú gyermekekhez igyekezett közel kerülni, akiknek a családi kapcsolataik gyengébbek voltak, akikkel a szülők kevesebbet foglalkoztak.

A vádlott igyekezett a kedvükben járni, a zenei foglalkozásokon túlmenően olyan programokat szervezett nekik, amelyekre a gyerekeknek jellemzően otthon nem volt lehetőségük – írták.

Az ügyészség szerint a férfi kihasználta azt, hogy a szeretetre és figyelemre vágyó, érzelmi befolyása alá került gyermekek kötődnek hozzá, és a tanári mivoltából is adódó hatalmi viszonyával visszaélve rendszeresen rávette őket szexuális cselekmények végzésére, illetve azok eltűrésére.

A vádlott az esetleges elutasítást nehezen vette tudomásul, ilyenkor erőszakot ugyan nem alkalmazott, de többször, kitartóan próbálkozott, a gyermekeket érzelmileg manipulálta azért, hogy a célját elérje

– tették hozzá, azzal együtt, hogy az ügynek 10 sértettje van, jellemzően 9-16 év közötti fiúk.

A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette, szexuális visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság 22 év fegyházbüntetésre ítélje.

Az ügyészség emellett végleges hatályú eltiltást is indítványoz minden olyan foglalkozás vagy egyéb tevékenység gyakorlásától, amely keretében a vádlott kiskorúakkal hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet.