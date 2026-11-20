Kis méretű, térfigyelő kamerára hasonlító traffipaxokat is használnak már Magyarországon – írja a Hegylakók beszámolója nyomán a hvg.hu.

A Vidar Speed elnevezésű sebességmérő eszközök akár egy villanyoszlop tetejére vagy egy út fölötti közlekedési tábla tartójára is felszerelhetők, és a méretük ellenére képesek sebességet is mérni.

A lapnak a rendőrség is megerősítette, hogy bizony, Alsóörsön már ilyen berendezés figyeli a forgalmt mindkét irányba, szeptember 10. óta, a nap 24 órájában. A Vidar Speed az országos Véda-hálózathoz is csatlakozik. A településen táblák figyelmeztetik a közlekedőket a sebességmérésre.

A kamerát többféleképpen is el lehet helyezni. Sajóbábonyban az óvoda és a bölcsőde közelében, mintegy hat méter magasan szereltek fel egyet, Győrben pedig a Széchenyi hídon egy út fölötti tábla tartószerkezetére került ilyen traffipax. Budapesten is működnek Vidar Speed készülékek.

(A cikk nyitóképe illusztráció.)