Kapitány István emlékeztetett: az elmúlt években súlyos aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetett díjakban. A korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, ezért a magyar cégek európai összehasonlításban is magas áramárakkal szembesültek – idézte fel.

Most a kormánytól független Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a díjakat és új díjszabásról döntött, ennek eredményeként a vállalkozások rendszerhasználati díjai 55 százalékkal csökkenni fognak – közölte a miniszter.

Hozzátette: a lakossági díjak is változnak, a családok azonban nem fizetnek többet. A kompenzáció a villanyszámlákon is látható lesz, és továbbra is megmarad a „rezsicsökkentett", kilowattóránkénti 36 forintos áramár – emelte ki.

A cél az átláthatóbb és igazságosabb díjrendszer, amely csökkenti a magyar vállalkozások terheit. Eközben a családok rezsivédelme változatlan marad, mert az olcsóbb energia nemcsak a háztartásoknak fontos, hanem a magyar gazdaság versenyképességének is – mondta el Kapitány István.

A kormány ígéretével szemben emelkedni fognak jövőre a villanyszámlák – állította csütörtöki Facebook-videójában Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Hortay Olivér azzal vádolta a kormányt, hogy miközben azt ígérték, hogy nem nyúlnak a rezsicsökkentéshez, mégis többet kell majd fizetniük a fogyasztóknak.

Mint mondta, „az elosztói alapdíj közel tízszeresére nő, és bár a változó tételek enyhén csökkennek, összességében a háztartások nagy többségének emelkednek a költségei".

Egy átlagfogyasztónak például 10,5 százalékkal – mondta Hortay Olivér. Aki kevesebbet fogyaszt, annak még nagyobb mértékben – tette hozzá.