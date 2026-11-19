A büntetést azért kapta a 36-szoros magyar bajnok, mert a drukkerek a két hete csütörtökön rendezett AC Milan elleni összecsapáson pirotechnikai eszközöket gyújtottak a lelátón. Mellékbüntetésként a klub egy idegenbeli El-mérkőzésre nem árusíthat jegyeket, de az UEFA fegyelmi bizottsága utóbbi szankciót két évre felfüggesztette.

A Ferencváros jövő csütörtökön a Celjét fogadja az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, utána pedig a Lech Poznan vendége lesz december 10-én.

A zöld-fehérek négy fordulót követően százszázalékos teljesítménnyel a harmadik helyen állnak a 36 csapatos mezőnyben. A nyolcfordulós alapszakasz végén az első nyolc közvetlenül a 16 közé kerül, míg a 9-24. helyezettekre párharc vár a nyolcaddöntőbe jutásért.