Kevéssé ismert piológiai jelenség a ko-invázió (co-invasion), melynek során egy inváziós faj nem egyedül érkezik, hanem más fajokat is magával hoz – írta Facebook-bejegyzésében Kontschán Jenő, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont (HUN-REN ATK) főigazgatója.

A szakértő példaként hozta fel a hazánkban is megjelent harlekinkaticákat, amik egy furcsa kinézetű parazita gombafajt, a Hesperomyces virescens-t is magukkal hozták. Ezek sokszor nagy tömegben, szabad szemmel is megfigyelhetők a bogarak testén.

A főigazgató a bejegyzésben hozzáteszi, később kiderült, hogy egy belső, úgynevezett endoparazita is felbukkant a harlekinkaticákkal, mégpedig a Parasitylenchus bifurcatus elnevezésű fonálféreg. A harmadik parazitát, a Coccipolipus hippodamiae-t Magyarországon még nem észlelték, a felbukkanása egyelőre várat magára. Kontschán Jenő a bejegyzés végén leszögezi: ebből a példából is jól látszik, hogy egy invazív faj nem csak önmagában érkezhet, és nem csak egyedül okozhat komoly problémákat az őslakos élővilágban.